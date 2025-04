DeepCool CH260 i DeepCool CH270 DIGITAL - kompaktowe obudowy komputerowe, które wspierają płyty z odwróconymi złączami

Firma DeepCool przychodzi do nas z nowymi propozycjami obudów komputerowych. Mowa o dwóch kompaktowych konfiguracjach - poziomej oraz pionowej. Obie konstrukcje mają być odpowiednio przewiewne, zapewnią miejsce nawet na 6 wentylatorów, a w zamian za kilka z nich można zamontować 360 mm chłodzenie AiO. Nie zabrakło filtrów przeciwpyłowych i kompatybilności z dekoracyjnymi dodatkami (PIXEL Series). Pionowa edycja oferuje ponadto podłużny ekran.

Dwie nowy obudowy od marki DeepCool powoli wkraczają do sprzedaży. Możemy liczyć na pionową oraz poziomą konstrukcję, które mają zapewnić dobry przepływ powietrza, miejsce na AiO 360 mm oraz wsparcie dla dodatkowych, ozdobnych elementów. Wszystko to w kompaktowej formie.



DeepCool CH260

Pozioma odsłona, czyli DeepCool CH260, opiera się na tych samych materiałach co droższy brat, a mianowicie DeepCool CH270 DIGITAL. Zbudowano je bowiem ze stali i tworzywa ABS, a panel boczny ma u podstaw szkło hartowane. Większość paneli opiera się na siatkowym wzorze, dzięki czemu wspomniany już przepływ powietrza powinien być całkiem dobry, a zarazem możemy je częściowo ozdobić dodatkami w postaci gumowych elementów (PIXEL Series; ok. 19 zł za 100 sztuk w wybranym kolorze - można też znaleźć odpowiednie modele na Printables i wydrukować te dodatki samemu). Na pokładzie obudów znajdziemy trzy lub cztery - w zależności od wersji - filtry przeciwkurzowe, które można wyjąć do czyszczenia.

DeepCool CH260 DeepCool CH270 DIGITAL Materiały ABS + SPCC + Szkło hartowane Płyta główna Mini-ITX lub Micro-ATX (także ze złączami z tyłu) Porty I/O 1 x USB typu C

2 x USB 3.0 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm Miejsca na nośniki danych 1 x 3,5"

1 x 2,5" Sloty rozszerzeń 4 Filtry przeciwkurzowe 3 (przód, bok, góra) 4 (góra, boki, dół) Wentylatory Tył: 1 x 120 mm

Przód: 2 x 120 mm

Góra: 3 x 120 lub 2 x 140 mm Dół: 1 x 120 mm

Góra: 2 x 120 mm

Bok: 3 x 120 lub 2 x 140 mm Radiatory Tył: 120 mm

Góra: 120/240/360 mm Dół: 120 mm

Bok: 120/240/360 mm Chłodzenie CPU Do 174 mm Długość GPU Do 388 mm z wentylatorem z przodu

Do 413 mm bez wentylatora z przodu Do 388 mm z wentylatorem na górze

Do 413 mm bez wentylatora na górze Zasilacz ATX PS2 (do 150 mm) Wymiary i waga 438 x 312,5 x 225 mm / 5,3 kg 486 x 296 x 225 mm / 5,8 kg Wersje kolorystyczne Czarny, Biały Czarny, Biały Gwarancja 2 lata Ceny (MSRP) Czarny: 64,99 euro

Biały: 69,99 euro Czarny: 84,99 euro

Biały: 89,99 euro

Jak na tak kompaktowe rozmiary ilość dostępnych miejsc na wentylatory jest przyzwoita. Jeżeli jednak postanowimy umieścić większą kartę graficzną (pod względem jej długości), to będziemy musieli zrezygnować z jednego wentylatora. Na pokładzie znajdziemy przestrzeń na płyty główne w standardzie Mini-ITX oraz Micro-ATX (tutaj kompatybilne są także modele ze złączami z tyłu). Pionowa odsłona zaoferuje nam napomknięty wyświetlacz, na którym będziemy mogli podejrzeć statystyki (temperatura, pobór mocy, wykorzystanie, wentylator) dotyczące CPU, GPU oraz zasilacza (PSU). Jeśli interesuje nas zakup któregoś wariantu, to warto zapoznać się z dostępnymi recenzjami, a później skierować się w stronę popularnych sklepów internetowych (dostępność przewidziana jest na 22 kwietnia 2025 roku). Z kolei po więcej informacji od producenta możemy zajrzeć w te miejsca: DeepCool CH260 oraz DeepCool CH260 DIGITAL.



DeepCool CH270 DIGITAL



DeepCool CH260

Źródło: DeepCool, Wikipedia