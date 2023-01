Noctua NH-L9a-AM5 - nowe niskoprofilowe chłodzenie, przygotowane z myślą o procesorach AMD Ryzen 7000

Noctua zaprezentowała najnowszy model niskoprofilowego chłodzenia procesora, które wchodzi w skład cenionej linii NH-L9. Według deklaracji producenta NH-L9a-AM5 ma doskonale sprawdzać się w niewielkich obudowach typu SFF albo HTPC, zapewniając przy tym optymalne temperatury nawet pod pełnym obciążeniem szesnastordzeniowego procesora AMD Ryzen 9 7950X.

Noctua prezentuje nowe chłodzenie dla procesorów AMD Ryzen 7000: AM5 - NH-L9a-AM5. To propozycja szczególnie ciekawa dla posiadaczy wąskich obudów, w których montaż klasycznych, wieżowych radiatorów jest niemożliwy ze względu na duże wymiary.

Austriacy postawili na sprawdzone rozwiązanie, dlatego budowa nowego chłodzenia nie zmieniła się w porównaniu do starszych modeli NH-L9a dostępnych na platformy AM3 i AM4. Roland Mossig (CEO Noctua) deklaruje, że Noctua NH-L9a-AM5 doskonale sprawdzi się w połączeniu z zablokowanymi procesorami AMD Ryzen 7000. „Niedawno odbyła się premiera nowych jednostek AMD Ryzen 7000 z zablokowaną możliwością podkręcania. Procesory te idealnie nadają się do komputerów wyposażonych w niewielką obudowę. Z łatwością schłodzą Ryzena 7900, 7700 i 7600, a bardzo cichy wentylator oferuje zapas wydajności, gdyby ktoś zamierzał zwiększyć limit mocy, wynoszący w standardzie 65W. Według naszych testów, chłodzenie NH-L9a-AM5 dało radę utrzymać zadowalające temperatury w połączeniu z procesorami Ryzen 9 7950X oraz Ryzen 9 7900X!”

Dzięki wysokości wynoszącej zaledwie 37 milimetrów Noctua NH-L9a-AM5 sprawdzi się idealnie w komputerach wyposażonych w bardzo wąskie obudowy, a niewielkie wymiary radiatora gwarantują łatwy dostęp do slotów PCIe oraz RAM, co jest szczególnie ważne w przypadku płyt głównych Mini-ITX. Wentylator odpowiedzialny za rozpraszanie ciepła to 92-milimetrowy NF-A9x14, obsługujący kontrolę obrotów PWM. W opakowaniu znajdziemy także elementy montażowe i pastę termoprzewodzącą Noctua NT-H1. Nowe chłodzenie jest w pełni kompatybilne z zestawem NA-FD1, dzięki któremu wypełnimy przestrzeń między radiatorem a perforowanym bocznym panelem obudowy. Wentylator będzie miał wówczas dostęp do zimnego powietrza z zewnątrz, co dodatkowo obniży temperatury. Noctua NH-L9a-AM5 dostępne jest na platformie Amazon w oficjalnym sklepie producenta w dwóch wersjach kolorystycznych: klasycznej oraz czarnej (chromax.black).

W momencie publikacji tekstu, ceny na polskim Amazonie wynoszą:

Źródło: Noctua