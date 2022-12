AMD Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 i Ryzen 5 7600 - poznaliśmy ceny i specyfikację chipów. Czerwoni szykują atrakcyjną ofertę

Od wielu tygodni przez sieć przewijały się przecieki dotyczące premiery kolejnych procesorów AMD przeznaczonych na platformę AM5. Mowa konkretnie o modelach Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 i Ryzen 5 7600, która mają uczynić platformę AM5 bardziej opłacalną. Jak się okazuje, dotychczasowe informacje w sprawie tych chipów były prawdziwe i wymienione przed chwilą modele rzeczywiście zmierzają na rynek. Co więcej, potwierdziły się również ich ceny.

Embargo na nowe procesory AMD Ryzen 7000 schodzi podobno już 9 stycznia, jednak nie wiemy jeszcze, czy to data pełnej dostępności chipów czy jedynie termin publikacji ich recenzji. Zapowiedź powinna odbyć się podczas targów CES 2023 (5 - 8 stycznia).

Jak przedstawia poniższa tabelka, wszystkie nowe procesory będą cechować się domyślnym TDP na poziomie 65 W. Najmocniejszym modelem z całej trójki będzie 12-rdzeniowy/24-wątkowy Ryzen 9 7900 rozpędzający się do 5,4 GHz, który został wyceniony na 429 dolarów. Chip ma być konkurentem dla modeli Core i9-13900/i9-12900. Dla graczy najciekawsze będą zapewne modele Ryzen 7 7700 (8R/12W) oraz Ryzen 5 7600 (6R/12W) osiągające taktowania do 5,3 i 5,1 GHz. Jak podaje producent, będą one odpowiednikami układów Core i7-13700/i7-12700 oraz i5-13600/i5-12600. Ceny tych Ryzenów to kolejno 329 i 229 dolarów. Dla porównania, układy Ryzen 7 7700X i Ryzen 5 7600X w momencie premiery kosztowały 399 i 299 dolarów.

Warto jednak mieć na uwadze, że z biegiem czasu wszystkie Ryzeny 7000 zdążyły już mocno stanieć. Jak pokazuje strona Amazon, modele 7900X, 7700X i 7600X są dziś dostępne kolejno za ok. 440, 350 i 250 dolarów. Nowe, niżej taktowane modele będą więc nieco bardziej atrakcyjne, ale niewykluczone, że z biegiem czasu doczekają się małych przecen. Dodatkowa zaletą nowych modeli bez literki X będzie załączony system chłodzenia. Jak pokazuje załączona grafika, wariant Wraith Prism będzie dodawany do procesorów Ryzen 9 7900 i Ryzen 7 7700, a Wraith Stealth znajdzie się w pudełku z Ryzenem 5 7600. Pełne embargo na procesory schodzi podobno już 9 stycznia, jednak nie wiemy, czy to data dostępności chipów czy jedynie termin publikacji ich recenzji. Zapowiedź procesorów powinna odbyć się podczas targów CES 2023 (5 - 8 stycznia).

Ryzen 9 7900X Ryzen 9 7900 Ryzen 7 7700X Ryzen 7 7700 Ryzen 5 7600X Ryzen 5 7600 Architektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Proces TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 12/24 12/24 8/16 8/16 6/12 6/12 Zegar bazowy 4,7 GHz 3,6 GHz 4,5 GHz 3,6 GHz 4,7 GHz 3,8 GHz Zegar Turbo 5,6 GHz 5,4 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz 5,1 GHz TDP 170 W 65 W 105 W 65 W 105 W 65 W Cena MSRP 549 USD 429 USD 399 USD 329 USD 299 USD 229 USD

Źródło: VideoCardz