AMD Ryzen 7000X3D - procesory Zen 4 z 3D V-Cache mają zostać zaprezentowane podczas CES 2023

AMD w początkowym okresie życia mikroarchitektury Zen 4 nie zdecydowało się na wypuszczenie układów z końcówką "X3D", a więc korzystających z technologii pakowania 3D V-Cache. Dotychczas pojawił się tylko jeden taki procesor - Ryzen 7 5800X3D - wykorzystujący jednak mikroarchitekturę Zen 3. W ciągu kilku ostatnich tygodni pojawiały się różne informacje na temat procesorów Ryzen 7000X3D, ale te najświeższe są dużo bardziej optymistyczne. Pokaz nowych układów ma się odbyć już w przyszłym miesiącu.

Według najnowszych informacji, AMD w styczniu pokaże procesory Ryzen 7000X3D z 16, 12 oraz 8 rdzeniami Zen 4.

Na portalu QuazarZone (tym samym, gdzie kilka dni opublikowano wyniki NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition po UV oraz z obniżonym power limitem) pojawiły się bardzo ciekawe informacje na temat procesorów AMD Ryzen 7000X3D. Oryginalny tekst został już skasowany, ale wszystkie najważniejsze wiadomości zostały podchwycone przez użytkownika Twittera @harukaze5719. Okazuje się, że AMD ma plany na zaprezentowanie trzech procesorów Zen 4 z 3D V-Cache, a sama zapowiedź miałaby się odbyć podczas targów CES 2023. To nie pierwszy raz kiedy wspomina się o tej konferencji, więc wygląda na to że w istocie zbliża się wyczekiwana prezentacja. Firma planuje wprowadzić układy z 16, 12 oraz 8 rdzeniami Zen 4. To istotna zmiana względem wcześniejszych plotek, w których mówiło się wyłącznie o 6 i 8-rdzeniowych SKU. Tym samym spodziewamy się następujących modeli: AMD Ryzen 9 7950X3D (16/32), AMD Ryzen 9 7900X3D (12/24) oraz AMD Ryzen 7 7700X3D lub Ryzen 7 7800X3D (8/16, w tym wypadku finalna nazwa nie jest potwierdzona).

Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 7950X Ryzen 9 7900X3D Ryzen 9 7900X Ryzen 7 7800X3D (?) Ryzen 7 7700X Architektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Proces TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 16/32 16/32 12/24 12/24 8/16 8/16 Cache L3 192 MB (?) 64 MB 192 MB (?) 64 MB 96 MB (?) 32 MB TDP 170 W 170 W 170 W 170 W 170 W 105 W

Wszystkie procesory AMD Ryzen 7000X3D mają oferować bazowe TDP na poziomie 170 W, jednak w przeciwieństwie do Ryzen 7 5800X3D zegary mają pozostać na bardzo podobnym poziomie co obecne modele z serii Ryzen 9 oraz Ryzen 7 (możliwe są taktowania niewiele niższe). Zachowanie zbliżonych zegarów ma skutkować podobną wydajnością we wszystkich zastosowaniach, gdzie dodatkowy stos cache L3 nie ma wpływu na osiągi. Jeśli AMD zdecyduje się na podobną rozbudowę cache L3 jak w dotychczasowym modelu Ryzen 7 5800X3D, wówczas układy Ryzen 9 7950X3D oraz Ryzen 9 7900X3D posiadałyby łącznie 192 MB L3, podczas gdy model Ryzen 7 7700X3D (lub R7 7800X3D) zaoferowałby 96 MB L3. Portal QuazarZone opublikował również trzy wykresy z przewidywaną wydajnością procesora AMD Ryzen 9 7950X3D w połączeniu z pamięcią RAM DDR5 6000 MHz. W przypadku potwierdzenia tych osiągów, mielibyśmy do czynienia z naprawdę bardzo wydajnym układem do gier. Wszystko wskazuje na to, że już za miesiąc zobaczymy czy informacje o specyfikacji i potencjalnej wydajności układów Ryzen 7000X3D okażą się prawdziwe.

They shared 3 exclusive Zen 4 3D info.



1) Three Ryzen 7000X3D model is confirmed. 16/12/8C. But about 8C model, it isn't determined model name whether7700X3D or 7800X3D



2) Unlike Zen 3 3D, clock speed will be same or at least almost same.



3) It is expect Jan 23. So CES.



1/n — 포시포시 (@harukaze5719) December 2, 2022

From this point on, these are guess based on exclusive info.



R7 5800X is fixed at 4.4G, so can represent only 3D Cache difference.



Equally applied to the Ryzen 7000 series based on 5800X - 5800X3D perf improvements



More details are here: https://t.co/htPGdPy4Z3



2/n pic.twitter.com/sHcJlF0s7J — 포시포시 (@harukaze5719) December 2, 2022



Przypuszczalna, średnia wydajność AMD Ryzen 9 7950X3D w Cyberpunk 2077, Call of Duty Modern Warfare II oraz Marvel's Spider-Man: Miles Morales (RTX 4090 / Full HD)



Przypuszczalna, średnia wydajność AMD Ryzen 9 7950X3D w pięciu grach: Lost Ark, PUBG, Cyberpunk 2077, CoD: Modern Warfare II i Marvel's Spider-Man: Miles Morales (RTX 4090 / Full HD)



Przypuszczalna, średnia wydajność AMD Ryzen 9 7950X3D w dwóch grach online: Lost Ark i PUBG (RTX 4090 / Full HD)

Źródło: WCCFTech, Twitter @harukaze5719