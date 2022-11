AMD Dragon Range - topowe procesory Ryzen 7045 dla notebooków mają oferować układy graficzne RDNA 3

Zbliża się pomału kolejny rok, a to oznacza debiut kolejnej generacji procesorów APU od AMD, przygotowanych z myślą o notebookach. Od dłuższego czasu wiemy, że AMD na 2023 rok ma zaplanowaną premierę dwóch serii, wykorzystujących mikroarchitekturę Zen 4: procesory Phoenix z rodziny Ryzen 7040 z 8 rdzeniami oraz Ryzen 7045 z maksymalnie 16 rdzeniami Zen 4 oraz słabszym, zintegrowanym układem graficznym. Dotychczas byliśmy przekonani, że będą to układy RDNA 2, podobnie jak w desktopowych modelach Ryzen 7000. Nowe aktualizacje dla systemu Linux wskazują jednak, że będą to nowsze układy oparte już na architekturze RDNA 3. Możliwe zatem, że procesory Dragon Range nie będą po prostu przerzuconymi, desktopowymi układami Raphael do obudowy typu BGA.

Najnowsze aktualizacje AMD dla systemu Linux wskazują, że zarówno procesory APU Phoenix, jak również Dragon Range skorzystają z układów graficznych RDNA 3. Tym samym Dragon Range będzie się bardziej wyróżniał względem rodziny Raphael niż początkowo sądziliśmy.

Na stronie Coelacanth's Dream, omawiającej najnowsze aktualizacje AMD dla systemu Linux, pojawiły się informacje na temat ostatnich wpisów do kernela Linuxa, pochodzących bezpośrednio od inżyniera z firmy AMD. Potwierdzają one wprowadzenie wsparcia dla procesorów APU AMD zgodnych z SoC21 (Ryzen 7000, Zen 4) oraz wyposażonych w zintegrowane układów graficznych RDNA 3 (oznaczenie kodowe to GFX1103). Coelacanth's Dream wskazuje natomiast, że wpisy dotyczą zarówno układów APU Phoenix o niższych limitach energetycznych (TDP 35-45 W) jak również mocniejszych APU Dragon Range z TDP 55+ (które w aktualizacji kernela mają mieć oznaczenie GC 11.0.4).

Witryna Coelacanth's Dream wskazuje również, że procesory APU Ryzen 7040 (Phoenix) mają posiadać kontroler pamięci LPDDR5, podczas gdy APU Ryzen 7045 (Dragon Range) otrzymają obsługę modułów DDR5. Sama budowa zintegrowanych układów graficznych RDNA 3 pozostaje nadal zagadką, jednak z racji nowej architektury powinniśmy otrzymać dalszy wzrost wydajności. Jeśli natomiast informacje o użyciu iGPU RDNA 3 w procesorach AMD Dragon Range się potwierdzą, to będzie to oznaczało większe zmiany względem desktopowych Ryzenów 7000, niż dotychczas sądziliśmy. Konferencja AMD z prezentacją nowej generacji APU odbędzie się 5 stycznia w Las Vegas i wówczas poznamy zapewne wszystkie szczegóły procesorów.

Źródło: Tom's Hardware, Coelacanth's Dream