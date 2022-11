AMD Ryzen 9 7945HX - pierwsze ślady 12-rdzeniowego i 24-wątkowego procesora Zen 4 dla laptopów

Kilka miesięcy temu AMD zapowiedziało plany dotyczące mobilnych procesorów Zen 4 na 2023 rok. Wiemy, że zadebiutuje zarówno kolejna generacja APU - Phoenix Point z rdzeniami Zen 4 oraz zintegrowanym układem graficznym RDNA 3, jak również klasyczne CPU z rodziny Dragon Range, będące w rzeczywistości desktopowymi układami Raphael, przeniesionymi do mobilnej obudowy klasy BGA. Jeden z takich procesorów pojawił się w bazie gry Ashes of the Singularity.

W bazie gry Ashes of the Singularity pojawił się 12-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 9 7945HX z rodziny Dragon Range. Jest to de facto desktopowy model Ryzen 9 7900X, tyle że przeniesiony do obudowy klasy BGA.

AMD Ryzen 9 7945HX jest częścią nowego nazewnictwa procesorów przeznaczonych dla notebooków. Omawiana jednostka będzie jednym z najwydajniejszych modeli. Układ Zen 4 z rodziny Dragon Range został wyposażony w 12 rdzeni z obsługą 24 wątków. Ze względu na fakt, że jest to w zasadzie Ryzen 9 7900X o obniżonych limitach energetycznych, na jego wyposażeniu znajdzie się również zintegrowany układ graficzny Radeon Graphics z 2 blokami CU, opartymi na architekturze RDNA 2.

Technicznie AMD Ryzen 9 7945HX powinien być konkurencją dla Intel Core i7-13700HX, który będzie wyposażony w 16 rdzeni i 24 wątki. Z kolei topowy model AMD z serii Dragon Range (potencjalnie Ryzen 9 7955HX lub jakkolwiek zostanie on nazwany przez firmę) będzie rywalizował o tytuł najwydajniejszego, mobilnego procesora z nadchodzącym układem Intel Core i9-13900HX, który wzorem Core i9-13900K, będzie posiadał 24 rdzenie i 32 wątki.

Źródło: VideoCardz