Intel Raptor Lake-HX - w sieci pojawiła się specyfikacja topowych procesorów 13. generacji dla notebooków

Od kilku dni w sieci pojawiają się informacje o mobilnych procesorach Intel Core 13. generacji z rodziny Raptor Lake-HX. Mowa w tym wypadku o najwydajniejszych jednostkach, wyposażonych w maksymalnie 24 rdzenie z obsługą 32 wątków. Przygotowywanie takich procesorów to nie tylko kontynuacja planu rozpoczętego przy okazji 12. generacji Alder Lake-HX, ale również chęć rzucenia rękawicy firmie AMD, która planuje premierę układów Dragon Range z maksymalnie 16 rdzeniami Zen 4 (desktopowe Ryzen 7000X przeniesione do laptopów).

W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja procesorów Intel Raptor Lake-HX. Obecnie producent przewiduje debiut przynajmniej pięciu układów z tej serii: Intel Core i9-13900HX, Core i7-13700HX, Core i7-13650HX, Core i5-13500HX oraz Core i5-13450HX. Wszystkie wymienione układy będą miały zwiększoną liczbę rdzeni oraz wątków względem swoich odpowiedników z 12. generacji Alder Lake-HX. Dla przypomnienia mowa w rzeczywistości o desktopowych układach Raptor Lake-S, przeniesionych do obudowy typu BGA.

Przynajmniej część procesorów Intel Raptor Lake-HX ma mieć nowszy kontroler pamięci DDR5 obsługujący maksymalną częstotliwość na poziomie 5600 MHz. Pewne modele z nowszym kontrolerem to Core i9-13900HX oraz Core i7-13700HX, reszta pozostaje obecnie niepotwierdzona. Bez zmiany pozostanie natomiast kontroler DDR4 obsługujący częstotliwość 3200 MHz. Niezmienny pozostanie także zintegrowany układ graficzny UHD Graphics 770.

i9-13900HX 8P16E max 5.4/3.9

i7-13700HX 8P8E max 5.0/3.7

i7-13650HX 6P8E max 4.9/3.6

i5-13500HX 6P8E max 4.7/3.5

i5-13450HX 6P4E max 4.6/3.4

Max DRAM support up to DDR5-5600/DDR4-3200(Part SKU just 4800).

DRAM/Freq/Ring/PL OC