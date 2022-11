Intel Core i7-13700HX - 16-rdzeniowy i 24-wątkowy procesor Raptor Lake-HX dla wydajnych laptopów

Kilka dni temu baza programu GeekBench potwierdziła istnienie procesora Intel Core i9-13900HX, należącego do 13. generacji układów Raptor Lake-HX. Są to najwydajniejsze jednostki dla notebooków do gier oraz mobilnych stacji roboczych, będącymi desktopowymi modelami Raptor Lake-S przeniesionymi do obudowy BGA. Tymczasem ten sam program ujawnił jeszcze jeden układ Raptor Lake-HX, którego specyfikacja jest zbliżona do obecnych modeli Core i9-12900HX oraz Core i9-12950HX.

Intel Core i7-13700HX to kolejny procesor z rodziny Raptor Lake-HX, który zadebiutuje w wydajnych notebookach do gier oraz pracy.

Intel Core i7-13700HX to 16-rdzeniowy i 24-wątkowy procesor z rodziny Raptor Lake-HX, który przetestowano w notebooku marki Lenovo Legion. Test przeprowadzono jeszcze na obecnej wersji urządzenia, gdzie umieszczono także układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (docelowo procesory te powinny być łączone już z nową generacją Ada Lovelace). Budowa procesora jest identyczna jak desktopowego modelu Core i7-13700K. Otrzymujemy zatem 8 rdzeni Performance oraz 8 rdzeni Efficient, tyle że z niższymi zegarami. Raportowane przez GeekBench taktowanie bazowe wynosi 2,3 GHz, podczas gdy w trybie Turbo Boost sięga 5,0 GHz. Procesor posiada także układ graficzny UHD Graphics 770, 24 MB pamięci cache L2 oraz 30 MB pamięci cache L3.

W teście jednowątkowym, Intel Core i7-13700HX w laptopie Lenovo Legion uzyskał wynik 1866 punktów, co jest o 10% niższym rezultatem względem Core i9-13900HX (2063 punkty). Mimo że mowa jeszcze o próbce inżynieryjnej, wynik jednowątkowy jest nieco lepszy od topowych procesorów 12. generacji w postaci Intel Core i9-12900HX oraz Core i9-12950HX (różnice sięgają jednak zaledwie 2-3% na korzyść Core i7-13700HX). W teście wielowątkowym procesor wyciągnął 15181 punktów - to o około 25% słabszy wynik od Core i9-13900HX, ale jednocześnie o ponad 10% lepszy rezultat od najwydajniejszych układów Alder Lake-HX o takiej samej liczbie rdzeni oraz wątków (~13887 punktów).

