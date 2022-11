Razer Blade 18 - firma pracuje nad 18-calowym notebookiem do gier z 24-rdzeniowym procesorem Intel Core i9-13900HX

Obecny rynek notebooków do gier podzielony jest na trzy główne kategorie, w których najważniejszą różnicą jest przekątna ekranu. Mamy laptopy do gier z matrycą 15,6", 16" lub 17,3". Im większy, tym zazwyczaj większy jest także układ chłodzenia. Wygląda na to, że Razer zamierza wrócić do zmierzchłych już czasów, gdy produkowano także laptopy o większej przekątnej. W bazie popularnego programu GeekBench pojawił się ciekawy model o nazwie Razer Blade 18.

Razer pracuje nad 18-calowym notebookiem do gier z serii Blade, który wyposażony zostanie w 24-rdzeniowy procesor Intel Core i9-13900HX, będący mobilnym odpowiednikiem Core i9-13900K.

Razer przygotowuje się pomału do premiery nowego notebooka o nazwie Blade 18, który będzie wykorzystywał nadchodzące procesory Intel Raptor Lake-HX. To topowa seria, będąca w rzeczywistości desktopowymi układami 13. generacji, które przeniesiono do obudowy BGA. W tym roku pojawiły się procesory Alder Lake-HX z maksymalnie 16 rdzeniami (8 typu P-Core oraz 8 typu E-Core), a teraz mamy potwierdzenie że w notebookach pojawi się również 24-rdzeniowy i 32-wątkowy model Core i9-13900K pod nazwą Core i9-13900HX.

W danych z oprogramowania GeekBench pojawiła się informacja o maksymalnym zegarze w Turbo Boost, sięgającym 5,4 GHz. Laptop Razer Blade 18 w teście jednego wątku uzyskał 2063 punktów, z kolei w teście wielowątkowym - 20164 punktów. To o około 12% lepszy wynik w single core w porównaniu do Core i9-12900HX (~1824 pkt) oraz o blisko 40% wyższy rezultat w multi-core (~12754 pkt). Sam sprzęt najpewniej będzie również bazował na nadchodzącej generacji układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000. Same procesory Intel Raptor Lake dla notebooków powinny być ujawnione przed końcem roku, aczkolwiek na prezentację laptopów poczekamy zapewne do targów CES 2023 w Las Vegas.

