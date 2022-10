NVIDIA GeForce RTX 4090 trafi do wydajnych notebooków, ale w zupełnie innej wersji niż desktopowy model

Niedawno w sprzedaży zadebiutowała pierwsza karta graficzna NVIDII z nowej generacji GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace) - mowa o GeForce RTX 4090, który przyniósł wysoki wzrost wydajności, ale również świetną efektywność energetyczną (przynajmniej w porównaniu do układów Ampere produkowanych w fabrykach Samsunga). Niedługo do sprzedaży wejdzie GeForce RTX 4080. Kolejne premiery desktopowych modeli to również czas, kiedy w sieci zaczynają się pojawiać informacje o mobilnych odpowiednikach.

W sieci pojawiły się nowe informacje o mobilnych układach graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 dla laptopów. Wygląda na to, że firma będzie chciała przepchnąć nazwę GeForce RTX 4090 pomimo zastosowania kompletnie odmiennej specyfikacji od desktopowej wersji.

W sieci pojawiło się zdjęcie prezentujące marketingowe nazwy dla nadchodzących układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 dla laptopów. Nie jest to obecnie oficjalna informacja, toteż należy podchodzić do niej z pewnym dystansem. NVIDIA planuje wprowadzenie pięciu układów graficznych: GN21-X11 (AD103), GN21-X9 (AD104), GN21-X6 (AD106), GN21-X4 (AD107) oraz GN21-X2 (AD107). Przyporządkowanie poszczególnych nazw GPU dla układów graficznych pochodzi z wcześniejszych informacji od Kopite7kimi. Wygląda na to, że NVIDIA chce wprowadzić nazwę GeForce RTX 4090 dla topowego modelu w laptopach. Jeśli jednak potwierdzi się wiadomość o rdzeniu AD103, to będzie to zupełnie inny model GPU niż ten, który został wprowadzony w desktopowej karcie graficznej.

Z jakiegoś powodu NVIDIA miałaby również porzucić nazwę GeForce RTX 4080, zamiast tego skupiając się na GeForce RTX 4080 Ti (AD104, możliwe zatem że specyfikacja będzie zbliżona do anulowanego modelu GeForce RTX 4080 12 GB). Rdzeń AD106 miałby zostać wykorzystany z modelu GeForce RTX 4070 Laptop GPU, a GeForce RTX 4060 Ti oraz GeForce RTX 4060 podobno skorzystają z najmniejszego rdzenia AD107 - grupa ta zawsze była oddelegowana do kart z serii "XX50 (Ti)". Jeśli line-up ten się potwierdzi, to tak naprawdę żaden z mobilnych wersji GPU nie będzie swoim desktopowym odpowiednikiem. Ciekawą informację zarzucił dodatkowo @Greymon55, sugerując że topowy układ AMD RDNA 3 dla laptopów będzie oferował wydajność na poziomie desktopowej karty Radeon RX 6950 XT.

GN21-X11 is based on AD103. So I don't think it will be called RTX 4080 Mobile.

And X9, AD104, X6 AD106, X4, X2 AD107.

I told you their power comsumption beforce, but no names.

Thank you for your information. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 10, 2022

Źródło: VideoCardz, Twitter @Kopite7kimi, Greymon55