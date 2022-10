NVIDIA anulowała premierę karty GeForce RTX 4080 12 GB. Producent przyznaje się do użycia mylącego oznaczenia

Zazwyczaj z oceną produktów wstrzymujemy się do ich premiery i testów, jednak czasem już na papierze widać, że będziemy mieć do czynienia z rozczarowaniem. Dobry przykład to GeForce RTX 4080 12 GB, który od samego początku budził sporo kontrowersji. Wszystko z powodu stosunkowo słabej specyfikacji, wysokiej ceny i przewidywanej wydajności na poziomie RTX-a 3090 Ti. Na całe szczęście producent wycofał się z pomysłu wprowadzenia karty na rynek.

NVIDIA przyznaje, że posiadanie dwóch kart graficznych z oznaczeniem 4080 jest mylące i ostatecznie model z 12 GB VRAM nie doczeka się premiery. Oczekujemy jednak, że omawiany układ wróci jeszcze do nas w niedalekiej przyszłości, lecz z bardziej odpowiednim oznaczeniem.

Wygląda na to, że NVIDIA wsłuchuje się w głos społeczności. Najnowsze oświadczenie Zielonych jest zaskakujące szczere. Na oficjalnej stronie producenta możemy przeczytać, że "posiadanie dwóch kart graficznych z oznaczeniem 4080 jest mylące" i ostatecznie model z 12 GB VRAM nie doczeka się premiery. Przy okazji potwierdzono, że "prawdziwy" RTX 4080 z 16 GB VRAM zawita w ręce graczy i entuzjastów już 16 listopada bieżącego roku. Z powodu świetnych recenzji modelu RTX 4090 NVIDIA spodziewa się udanej premiery kolejnej karty z serii.

Przypomnijmy, że karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB miała zadebiutować w cenie 5299 zł. Ostatnie wyniki testów opublikowane przez producenta zwiastowały aż do 30% niższą wydajność względem GeForce'a RTX 4080 16 GB. Mimo odwołania premiery oczekujemy, że omawiany układ wróci jeszcze do nas w niedalekiej przyszłości, lecz z bardziej odpowiednim oznaczeniem (np. GeForce RTX 4070 lub RTX 4070 Ti). Kto wie, być może doczekamy się również nieco bardziej konkurencyjnej ceny?

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-400 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld Powierzchnia 608 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² Bloki SM 128 76 60 Jednostki SP 16384 9728 7680 Moc FP32 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji Jednostki TMU 512 304 240 Jednostki ROP 176 112 80 Pamięć cache L2 96 MB 64 MB 48 MB Taktowanie bazowe 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz Przepustowość VRAM 21 Gbps 22.5 Gbps 21 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 TDP (bazowe) 450 W 320 W 285 W TDP (Max) 660 W 516 W 366 W Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Cena w złotówkach 9699 zł 7049 zł 5299 zł Premiera 12 października 2022 r. 16 listopada 2022 r. ANULOWANO

Źródło: NVIDIA