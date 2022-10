NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB ma zaoferować do 30% wyższą wydajność od układu RTX 4080 12 GB

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB zapowiada się na najbardziej kontrowersyjną jednostkę wydaną w tym roku, a może nawet w tej dekadzie. Z jakiegoś powodu producent zrezygnował z nazwy RTX 4070 i nadał jej oznaczenie sugerującą wydajność niemal z najwyższej półki, podczas gdy pod względem specyfikacji jest to całkiem inny, znacznie wolniejszy układ względem RTX-a 4080 z 16 GB VRAM. Najświeższe wykresy potwierdzają ogromną różnicę w wydajności kart.

Portal Overclock3D opublikował właśnie wyniki testów wydajności od NVIDII, które przeprowadzone zostały z procesorem Core i9-12900K w grach A Plague Tale: Requiem, F1 22 i Microsoft Flight Simulator (wszystkie w rozdzielczości 4K). Wykresy powinny być wizytówką technologii DLSS, aczkolwiek dają nam one także obraz czystej wydajności rastrowej. Jeśli wierzyć poniższym danym, przewaga między oboma RTX-ami 4080 jest kolosalna. Biorąc pod uwagę wszystkie zgromadzone wyniki, model z 16 GB pamięci jest od 24% do 30% szybszy od wariantu z 12 GB. Cóż, patrząc na dane technicznie nie powinno to specjalnie dziwić...

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-400 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld Powierzchnia 608 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² Bloki SM 128 76 60 Jednostki SP 16384 9728 7680 Moc FP32 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji Jednostki TMU 512 304 240 Jednostki ROP 176 112 80 Pamięć cache L2 96 MB 64 MB 48 MB Taktowanie bazowe 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz Przepustowość VRAM 21 Gbps 22.5 Gbps 21 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 TDP (bazowe) 450 W 320 W 285 W TDP (Max) 660 W 516 W 366 W Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Cena w złotówkach 9699 zł 7049 zł 5299 zł

Rezultaty RTX-a 4080 12 GB mimo wszystko mogą rozczarowywać. W testach lepiej wypadł nawet flagowy Ampere, czyli RTX 3090 Ti, aczkolwiek trzeba pamiętać, że widać tu 10-20% przewagę nad układem RTX 3080. Można podejrzewać, że niniejsze wykresy tylko doleją oliwy do ognia i gracze nie odpuszczą NVIDII mylącej nazwy i bardzo wysokiej ceny układu. No, chyba, że do premiery coś jeszcze się zmieni... Obie karty GeForce RTX 4080 powinny zadebiutować w listopadzie. Producent nie ustalił jeszcze ostatecznej daty.

