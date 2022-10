NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB - karta graficzna Ada Lovelace w 3DMark Time Spy pracowała z zegarem 3 GHz

Wczoraj informowaliśmy o pierwszych wynikach wydajności karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB. Układ Ada Lovelace z rdzeniem AD103 i 16 GB pamięci na 256-bitowej magistrali uzyskał od 16 do około 30% lepsze rezultaty w porównaniu do topowego modelu poprzedniej generacji, czyli GeForce RTX 3090 Ti. Dzisiaj pojawił się kolejny test, tym razem w podstawowym benchmarku 3DMark Time Spy. Oprócz informacji o wydajności pojawiły się szczegóły związane z parametrami pracy karty tj. taktowaniem rdzenia czy poborem energii.

NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB została także przetestowana w 3DMark Time Spy. Okazuje się, że podczas pomiarów udało się osiągnąć taktowanie rdzenia na poziomie 3 GHz przy szczytowym poborze energii sięgającym 333 W.

NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB w teście 3DMark Time Spy uzyskała wynik na poziomie 28 929 punktów. Dla GeForce RTX 3090 Ti jest to odpowiednio 21688 punktów, co daje około 25% lepszy rezultat pomiędzy obiema kartami graficznymi. Większa różnica jest już w porównaniu do GeForce RTX 3080 10 GB, gdzie mowa o wyniku 17590 punktów (ok. 40% lepszy wynik dla GeForce RTX 4080 16 GB). Wraz z rezultatem z 3DMark Time Spy, poznaliśmy szczegóły tego jak działała nowa karta graficzna Ada Lovelace.

Karta charakteryzowała się bardzo wysokim zegarem w trybie GPU Boost, sięgającym nawet 3000 MHz. Łączny pobór energii całej karty osiągnął maksymalnie 333 W (mowa o tzw. TBP, a więc poborze nie tylko samego GPU, ale i pozostałych elementów jak VRAM czy chłodzenie). Z kolei szczytowo sam układ graficzny AD103 pobierał do 290 W. Patrząc na działanie karty w 3DMark Time Spy można się zastanawiać np. nad wykonaniem undervoltingu. Nawet niewielkie obniżenie napięcia może zauważalnie wpłynąć na pobór energii karty bez istotnego wpływu na końcową wydajność. GeForce RTX 4080 16 GB zadebiutuje na rynku w listopadzie i pewnie wtedy dowiemy się więcej o możliwościach w zakresie manipulowania krzywą napięć.

