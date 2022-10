Mamy już kartę NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition w redakcji PurePC - Testy trwają i będą wydane w dniu…

NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition niesiona na lektyce zawitała na redakcję PurePC, oddając się łaskawie w redaktorskie dłonie celem sprawdzenia możliwości architektury Ada Lovelace. Miliony czytelników naszego serwisu z niecierpliwością wyczekują momentu publikacji, a zaprawdę powiadam Wam, że dzień objawienia nastąpi niebawem. Zbliżcie się zatem, bo zanim oczom waszym zostaną ujawnione wyniki, możecie zobaczyć jak wygląda majestatyczna NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition, która testom zostanie poddana...

Testy wydajności NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition zostaną opublikowane 11 października o godzinie 15:00 (wtorek), natomiast 13 października o godzinie 15:00 (środa) pojawią się recenzje modeli autorskich. Możecie spodziewać się konstrukcji niereferencyjnych MSI i KFA2, które powinny dotrzeć do naszego siedliska niebawem. Wracając do bohatera niniejszej zapowiedzi - NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition to jedna z największych kart graficznych, jaką dotychczas miałem okazję testować. Konstrukcja potrzebuje 3 slotów w obudowie, wizualnie bardzo przypominając model GeForce RTX 3090 Founders Edition, jednak okazuje się trochę grubsza. Pozostałe zmiany spokojnie można nazwać kosmetycznymi.

NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition wzorem poprzedników posiada pojedyncze 16-pinowe złącze zasilania PCIe 5.0, jednak w zestawie znajdziemy również rozgałęziacz dla tradycyjnych wtyczek PCIe. Jeśli nie macie zasilacza zgodnego ze standardem ATX 3.0, możecie skorzystać z takiego rozwiązania, co oczywiście nie zmienia faktu, że trzeba najpierw posiadać 4x 8-pin. Łatwo również zauważyć na grzbiecie obudowy brak zaślepki dla złączy NVLink, co w przypadku topowego modelu ostatecznie zamyka historię NVIDA SLI. Karta dysponuje czterema wyjściami obrazu: 3x DP 1.4a oraz 1x HDMI 2.1, zatem trochę brakuje przyszłościowego DP 2.0.

System chłodzenia działa na identycznej zasadzie jak w poprzedniej generacji tj. wykorzystuje technikę przeciwstawnych wentylatorów. Część ciepłego powietrza zostaje wyrzucona poza obudowę poprzez otwory na śledziu, natomiast pozostała część zostaje wypchnięta w okolice, gdzie powinna zostać przechwycona przez wentylatory obudowy i/lub coolera CPU. Efektywność takiego rozwiązania okazała się całkiem wysoka, nawet w przypadku układów o TDP 450 W, bowiem GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition spisywało się całkiem nieźle. Całość mierzy 336 x 140 x 61 mm i waży około 2 kilogramów, dlatego warto zawczasu pomyśleć o podpórce.

Źródło: PurePC