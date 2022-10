NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB - w sieci pojawiły się pierwsze testy wydajności karty graficznej Ada Lovelace

Za kilka dni do sprzedaży trafi topowa karta graficzna NVIDII z generacji Ada Lovelace - mowa oczywiście o modelu GeForce RTX 4090. Testy karty już u nas trwają i niedługo opublikujemy wszystkie wyniki wydajności. Na przyszły miesiąc NVIDIA planuje wprowadzić dwa kolejne układy - prawdziwego GeForce RTX 4080 16 GB oraz farbowanego GeForce RTX 4070 pod postacią GeForce RTX 4080 12 GB. W sieci pojawiły się pierwsze wyniki wydajności pierwszego modelu.

Chińskie forum ChipHell wzbogaciło się o pierwsze wyniki wydajności karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB.

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB została przetestowana w oprogramowaniu 3DMark, a dokładniej w testach Fire Strike Ultra, Time Spy Extreme, Port Royal oraz w teście 3DMark XeSS Feature Test. W 3DMark Fire Strike Ultra, karta zdobyła 17 465 punktów, co jest wynikiem mniej więcej o 20% wyższym od dotychczasowych rezultatów topowej karty NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti (~14 tysięcy pkt). W przypadku 3DMark Time Spy, model Ada Lovelace w teście graficznym uzyskał 13 977 punktów, co jest o około 23% wyższym wynikiem w porównaniu do GeForce RTX 3090 Ti, którego rezultaty oscylują w granicach 10 700 punktów. W 3DMark Port Royal, czyli teście wykorzystującym Ray Tracing, przedstawiciel architektury Ada uzyskał 17 607 punktów, mniej więcej o 16% lepszy wynik od najlepszych, niereferencyjnych modeli GeForce RTX 3090 Ti.

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-400 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld Powierzchnia 608 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² Bloki SM 128 76 60 Jednostki SP 16384 9728 7680 Moc FP32 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji Jednostki TMU 512 304 240 Jednostki ROP 176 112 80 Pamięć cache L2 96 MB 64 MB 48 MB Taktowanie bazowe 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz Przepustowość VRAM 21 Gbps 22.5 Gbps 21 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 TDP (bazowe) 450 W 320 W 285 W TDP (Max) 660 W 516 W 366 W Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Cena w złotówkach 9399 zł 7049 zł 5299 zł

Dodatkowo na GeForce RTX 4080 16 GB przetestowano technikę XeSS. W osobnym teście od 3DMark, wynik na natywnej rozdzielczości 4K to 76,5 FPS, podczas gdy z wykorzystaniem XeSS w trybie Ultra Quality, liczba klatek na sekundę wzrosła do niespełna 101 FPS. Pierwsze testy wydajności pojawiły się również w grach, a dokładniej w Shadow of the Tomb Raider oraz Red Dead Redemption 2. W pierwszej z wymienionych gier wykorzystano zarówno RT jak i DLSS w trybie Quality (upscalowana rozdzielczość 4K), z kolei w RDR 2 pierwszy wynik jest z DLSS Quality (115 FPS), drugi bez DLSS ale również na ustawieniach ultra (87,6 FPS) i także w rozdzielczości 4K. Wszystkie testy przeprowadzono na platformie z procesorem AMD Ryzen 7 5800X3D.

Źródło: WCCFTech, ChipHell