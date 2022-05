Razer potwierdza prace nad laptopem Blade 15 z ekranem OLED QHD o odświeżaniu 240 Hz - to pierwsza taka matryca do gier

W ostatnich miesiącach na rynku laptopów w dużo większej ilości niż kiedyś pojawiły się ekrany OLED. W porównaniu do tradycyjnych matryc LCD oferują one wybitną jakość czerni oraz bardzo wysoki kontrast, a także świetny czas reakcji, skutkujący brakiem ghostingu czy powidoków. Dotychczas jednak ekrany OLED stosowane były przede wszystkim przez firmę ASUS i to w kontekście ultrabooków, laptopów do pracy czy hybrydowych jednostek. Inni producenci również zaczęli częściej spoglądać na ekrany OLED, jednak nie w przypadku notebooków do gier, gdzie nadal dominują tradycyjne LCD-ki. Wygląda na to, że jedna z firm chce wprowadzić zupełnie nowy ekran dla swoich laptopów do gier. Mowa o firmie Razer i popularnym modelu Blade 15.

Razer poinformował o pracach nad laptopem Blade 15, który zaoferuje ekran OLED o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i odświeżaniu 240 Hz. Będzie to pierwszy tego typu wyświetlacz w laptopie do gier i pracy.

W czwartym kwartale tego roku do sprzedaży wejdą laptopy Razer Blade 15, wyposażone w 15-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli oraz odświeżaniu 240 Hz. Jest to pierwszy tego typu produkt na rynku, gdzie dotychczasowe notebooki (i to nie do gier) korzystały z OLED-ów o odświeżaniu 60 lub co najwyżej 90 Hz. Wiemy już, że ASUS przygotowuje się do prezentacji laptopów z matrycami OLED 120 Hz, ale jak widać Razer idzie dużo dalej.

Luminancja w trybie HDR ma sięgać 600 nitów (szczytowo), z kolei typowa jasność będzie sięgać 400 nitów w SDR. Nowa matryca ma wspierać zarówno technikę odświeżania NVIDIA G-SYNC, jak również Advanced Optimus, a także oferować czas reakcji GtG na poziomie 0.1 ms. W połączeniu z takim wysokim odświeżaniem, powinniśmy otrzymać matrycę o doskonałych parametrach, nie tylko pod względem obrazu (100% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3), ale także ostrości i szybkości. Sam notebook będzie ponadto korzystał z procesorów 12. generacji Intel Alder Lake-H oraz układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU.

Źródło: Razer