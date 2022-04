ASUS Zenbook S 13 OLED oraz Zenbook Pro 15 Flip OLED - nowe laptopy z procesorami Intel Alder Lake-H oraz AMD Rembrandt

Na początku roku ASUS zaprezentował pierwsze laptopy z procesorami Intel Alder Lake oraz AMD Rembrandt - dotyczy to zarówno nowych ultrabooków, innowacyjnego, składanego notebooka Zenbook Fold 17 OLED czy gamingowych konstrukcji z rodziny Republic of Gamers. Za nieco ponad miesiąc odbędzie się kolejne ważne wydarzenie w naszej branży - targi Computex. Choć do ich rozpoczęcia pozostało kilka tygodni, to ASUS zdecydował się na ujawnienie niektórych nowości już teraz. Mowa o ultrabooku ASUS Zenbook S 13 OLED oraz nieco większym laptopie Zenbook Pro 15 Flip OLED. W obu przypadkach możemy liczyć m.in. na ekrany OLED, aczkolwiek teraz możemy liczyć na istotną nowość - niektóre panele produkowane przez Samsung Display zostały jeszcze bardziej dopracowane, czego skutkiem będzie częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz, zamiast dotychczasowych 90 Hz (mowa o ekranie 2.8K).

ASUS prezentuje nowe ultrabooki Zenbook S 13 OLED oraz Zenbook S Flip 13 OLED. Pierwszy oparto na procesorach AMD Ryzen 6000U, drugi natomiast na układach Intel Alder Lake-P.

ASUS Zenbook S 13 OLED powinien przypaść do gustu osobom czekającym z niecierpliwością na nowości oparte na procesorach AMD Ryzen 6000. Urządzenie będzie korzystać z układów AMD Rembrandt w postaci Ryzena 5 6600U oraz Ryzena 7 6800U. Nie zabraknie zatem także zintegrowanych układów graficznych RDNA 2: Radeon 660M (dla R5 6600U) oraz Radeon 680M (dla R7 6800U). W przypadku pamięci RAM, otrzymamy 16 GB LPDDR5 6400 MHz. Jako że procesory AMD Rembrandt obsługują magistralę PCIe 4.0, nie zabraknie także pojedynczego złącza M.2 dla nośnika SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. O ekranie już co nieco wspomniałem wyżej. ASUS Zenbook S 13 OLED otrzyma 13,3" panel 16:10 o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli oraz 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3. Najnowszy komputer ASUS Zenbook S 13 OLED będzie wykonany w całości z materiału będącego połączeniem aluminium oraz stopu magnezu. Dzięki temu otrzymamy bardzo lekkie urządzenie o wadze nieprzekraczającej 1 kilograma. Wbudowany akumulator ma pojemność 67 Wh, co pozwoli na maksymalnie 19 godzin pracy.

ASUS Zenbook S 13 OLED ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED Procesor Do AMD Ryzen 7 6800U

8C/16T, APU Rembrandt

TDP 15 - 28 W Do Intel Core i7-12700H

14C/20T (6P + 8E), Alder Lake-H

TDP 45 W Zintegrowany układ graficzny Do AMD Radeon 680M

12 CU, 2200 MHz Do Intel Iris Xe Graphics

96 EU, 1450 MHz Dedykowany układ graficzny - Do Intel ARC A370M, 4 GB GDDR6 Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 6400 MHz

Lutowana w płytę główną 16 GB LPDDR5 5200 MHz

Lutowana w płytę główną Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 1x SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Ekran 13,3" OLED 16:10

2880 x 1800 pikseli

500 nitów, 100% DCI-P3, Dolby Vision

Dotykowy, wsparcie dla ASUS Pen 2.0 15,6" OLED 16:9

2880 x 1620 pikseli 120 Hz

500 nitów, 100% DCI-P3, Dolby Vision

Dotykowy, wsparcie dla ASUS Pen 2.0 Porty 3x USB typu C

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4

1x HDMI 2.0

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Bezprzewodowa - WiFi 6E

Bluetooth 5.X Brzprzewodowa - WiFi 6E

Bluetooth 5.X Akumulator 67 Wh 96 Wh Waga 1 kg 1,8 kg System Windows 11 Pro Windows 11 Pro

Drugi laptop to ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED. Oznaczenie "Flip" dotyczy możliwości obrócenia ekranu o kąt blisko 360 stopni. Tym samym mamy tutaj do czynienia z komputerem konwertowalnym. Operuje on na podzespołach Intela - procesorach Alder Lake-H (do 14-rdzeniowego Intel Core i7-12700H włącznie) oraz układach graficznych Intel ARC serii 3, do modelu Intel ARC A370M włącznie. Będzie to najprawdopodobniej jedno z pierwszych urządzeń, dostępnych globalnie, z układami Intel Alchemist. Laptop korzysta z pamięci RAM LPDDR5 5200 MHz w ilości 16 GB oraz nośnika SSD PCIe 3.0 x4 NVMe. W przypadku matrycy, otrzymamy m.in. panel OLED o przekątnej 15,6", proporcjach 16:9 oraz rozdzielczości 2880 x 1620 pikseli. Ekran pokryje 100% przestrzeni barw DCI-P3 oraz zaoferuje 120 Hz częstotliwość odświeżania, co będzie nowością wśród laptopowych matryc OLED, które charakteryzowały się dotychczas odświeżaniem 60 lub 90 Hz. Sprzęt będzie zgodny z rysikiem ASUS Pen 2.0, cechującym się obecnością 4096 punktów nacisku. W przypadku portów otrzymamy m.in. dwa złącza Thunderbolt 4 oraz pełny HDMI 2.0. Wbudowany akumulator będzie miał pojemność 96 Wh.

Źródło: ASUS, PurePC.pl