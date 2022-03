Test ASUS Zenbook 14X OLED - Ultrabook do pracy i multimediów z Intel Core i7-1165G7 oraz bardzo dobrym ekranem OLED

Na początku roku ASUS zaprezentował kilka nowych laptopów - jednym z ciekawszych modeli był ultrabook ASUS Zenbook 14X Space Edition, którego mieliśmy okazję opisać szerzej w materiale typu pierwsze wrażenia. Oprócz kosmicznego modelu, do oferty wprowadzono także zwykłe wersje ASUS Zenbook 14X, bazujące na procesorach Intela oraz AMD. Domyślnie nowe modele będą w kolejnych miesiącach oferowane z procesorami Intel Alder Lake-P, jednak na razie musimy się jeszcze zadowolić wersją z układem Intel Tiger Lake-U. Sam ultrabook względem wcześniejszych wersji ASUS Zenbook 14 posiada jednak kilka zmienionych rzeczy. Oprócz najbardziej oczywistej, jak zmiana ekranu, przy dłuższym użytkowaniu w oczy rzuca się zmienione działanie procesora. Ewidentnie sprzęt jest przygotowany pod 12. generację, ale 11. generacja również korzysta z tych zmian.

Autor: Damian Marusiak

ASUS Zenbook 14X OLED, jak sama nazwa wskazuje, przeskakuje na matryce typu OLED. Dotychczas organiczne panele były oferowane głównie w 13-calowej oraz 15-calowej wersji urządzenia. ASUS Zenbook 14X wprowadza nie tylko nowy ekran, ale także zmienia proporcje ekranu z panoramicznych 16:9 na 16:10, lepiej dostosowane pod np. pracę z dokumentami czy przeglądanie Internetu. Obudowa na pozór jest doskonale znana, ale zmiany zaszły chociażby w projekcie układu chłodzenia. Sam sprzęt na chwilę obecną korzysta jeszcze z 4-rdzeniowego procesora Intel Core i7-1165G7, ale jestem bardzo ciekawy, jak na tych zmianach skorzysta 12. generacja w postaci hybrydowych układów Intel Core i5-1240P oraz Core i7-1260P.

ASUS Zenbook 14X OLED to najnowsza wersja popularnego ultrabooka. Największą zmianę przeszedł ekran - dotychczasowe matryce IPS 16:9 zostały bowiem zastąpione przez OLED o proporcjach 16:10.

Ultrabook ASUS Zenbook 14X OLED (UX5401E) wykorzystuje procesory Intel Tiger Lake-U (11 generacja układów Intel Core). O procesorach dużo się mówiło na długo przed ich finalnym debiutem (2 września 2020). Przede wszystkim wykorzystują one przeprojektowaną architekturę Willow Cove, bazującą na ubiegłorocznej Sunny Cove. Zmieniono głównie podsystem pamięci cache, zwiększając ilość cache L1, cache L2 oraz cache L3. Wykorzystano ponadto zauważalnie usprawniony 10 nm proces technologiczny, nazwany 10 nm SuperFin. Nazwa powiązana przede wszystkim z użyciem nowych tranzystorów SuperFin, które mają umożliwić pracę z wyższym zegarem przy jednocześnie niższych napięciach. ASUS w testowanej wersji posiada jednostkę Intel Core i7-1165G7, wyposażoną w 4 rdzenie oraz 8 wątków. Bazowy zegar procesora wynosi 2,8 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo Boost 2.0 do maksymalnie 4,7 GHz. Intel Core i7-1165G7 ma domyślne TDP na poziomie 28 W. Procesor wspiera nie tylko platformę Thunderbolt 4, ale również jako pierwszy wprowadził PCIe 4.0 do notebooków. Obsługuje również pamięci DDR4 3200 MHz oraz LPDDR4X 4266 MHz.

Laptop wyposażono także w zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics (Intel Gen.12), który po raz pierwszy całkowicie odcina się od starszych architektur i bazuje na zupełnie nowej architekturze Xe. Intel Iris Xe Graphics jest przedstawicielem najsłabszej linii Xe-LP (Low Power), które mają wbudowane maksymalnie 96 jednostki EU (execution units). Przekłada się to na obecność łącznie 768 procesorów strumieniowych. Zintegrowany układ Iris Xe Graphics wykorzystuje pamięć RAM w dalszym ciągu, podczas gdy dedykowana karta Intel Iris Xe MAX Graphics (Intel DG1) posiada 4 GB własnej pamięci LPDDR4x. Nowy Intel Xe-LP cechuje się także niskim zużyciem energii i wykorzystaniem tego samego procesu technologicznego, określanego jako 10 nm SuperFin. Moc obliczeniowa nowego iGPU to 2,07 TFLOPS, co przynajmniej w teorii powinno dawać palmę pierwszeństwa. W przypadku zintegrowanego układu graficznego, wydajność np. w grach będzie także mocno uzależniona od przepustowości, a więc od taktowania pamięci RAM. W przyszłości Iris Xe Graphics będzie także wspierał rozwiązanie producenta o nazwie XeSS z pomocą instrukcji DP4a (INT8), co może dodatkowo wpłynąć na wydajność we wspieranych grach.