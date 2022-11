Intel NUC Raptor Canyon - zestaw komputerowy dla graczy z Core i5-13600K, Core i7-13700K lub Core i9-13900K

W pierwszej połowie tego roku na rynku debiutował zestaw komputerowy Intel NUC 12 Extreme "Dragon Canyon", którego mieliśmy także okazję testować. Był to największy komputer, przygotowany przez Intela, mieszczący nie tylko desktopowe układy Alder Lake-S, ale również pełnowymiarowe karty graficzne. W przypadku kolejnej generacji NUC 13 Extreme o kodowej nazwie Raptor Canyon możemy liczyć na bardziej stylową i mniej krzykliwą obudowę, jednak nadal oferującą wydajne podzespoły, na czele z 13. generacją procesorów Raptor Lake. Producent oficjalnie zaprezentował najnowszą wersję swojego PC.

Intel oficjalnie prezentuje zestaw komputerowy NUC 13 Extreme "Raptor Canyon", korzystający z procesorów 13. generacji Intel Core i9-13900K, Core i7-13700K oraz Core i5-13600K.

Jak możecie zobaczyć na poniższych renderach, Intel NUC 13 Extreme ma mocno zmienioną obudowę z zewnątrz względem poprzedniej generacji. Obudowa jest szczuplejsza, a także pozbawiona charakterystycznego logotypu w formie podświetlanej czaszki (same logo pozostało jednak na obudowie Intel NUC 13 Extreme Compute Element, czyli części zestawu, w którym znajduje się m.in. procesor). Najnowsza generacja komputera bazuje na procesorach 13. generacji Raptor Lake w postaci Intel Core i9-13900K, Intel Core i7-13700K oraz Intel Core i5-13600K. Użytkownicy mają również możliwość montażu kart graficznych od takich firm jak NVIDIA, AMD czy Intel (dopuszczalne są konstrukcje zajmujące maksymalnie 3 sloty).

Komputer Intel NUC 13 Extreme posiada dwa sloty SO-DIMM na pamięć RAM DDR5 o pojemności do 64 GB oraz efektywnej prędkości 5600 MHz. W przypadku magazynu danych użytkownicy mogą zamontować maksymalnie 3 nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe na złączach M.2 (2280). Oczywiście takie elementy jak GPU, RAM czy SSD należy zamontować samemu. W przypadku łączności możemy liczyć zarówno na Ethernet RJ-45 2.5 Gbit lub 10 Gbit, a także bezprzewodową sieć WiFi 6E z pomocą karty Intel Killer. Do dyspozycji oddano także dwa złącza Thunderbolt 4, HDMI 2.1 (ale o ograniczonej do 18 Gbps przepustowości, wobec czego podłączymy do niego maksymalnie ekran 4K 60 Hz) czy 8 portów USB 3.2 typu A (z czego sześć jest Gen.2, a dwa - Gen.1). W zależności od procesora, ceny Intel NUC 13 Extreme "Raptor Canyon" będą wynosiły od 1179 dolarów do 1549 dolarów. Sprzedaż w tym kwartale ruszy w Chinach, po czym na początku 2023 roku dostępność rozszerzy się na kolejne rynki.

