Test NUC 12 Extreme Dragon Canyon - Komputer mniejszy od konsoli, wyposażony w procesor Intel Core i9-12900 Alder Lake

Firmę Intel wszyscy doskonale znacie z produkcji procesorów, wypuszczanych pod własną marką, jednak to zaledwie wycinek ogromnej oferty amerykańskiego przedsiębiorstwa. Większość podzespołów nie trafia jednak do sprzedaży detalicznej, będąc składowymi innych urządzeń lub licencjonowanymi technologiami. Swoistym wyjątkiem jest rodzina minikomputerów Intel NUC, których historia jest nierozerwalnie związania z premierami nowych procesorów. A ponieważ niedawno zadebiutowała 12. generacja układów Intel Core a.k.a. Alder Lake, naturalną koleją rzeczy było pojawienie się NUC 12 Extreme. Ile wydajności można zmieścić w obudowie o pojemności zaledwie ośmiu litrów?

Autor: Sebastian Oktaba

Intel NUC 12 Extreme reprezentuje kategorię komputerów barebone, które najpierw trzeba samodzielnie skompletować oraz skonfigurować, ponieważ zestaw startowy nie zawiera wszystkich komponentów. Podstawowe wyposażenie obejmuje płytę główną z chipsetem Intel Z690, zamontowany procesor Intel Core 12. generacji razem z systemem chłodzenia i zasilacz SFX 650 W 80Plus GOLD. Wszystko zamknięto w niewielkiej obudowie przygotowanej na ingerencję użytkownika. Zewnętrzną kartę graficzną, pamięci operacyjne, system operacyjny i nośniki SSD musimy zorganizować we własnym zakresie. Chociaż niektórzy sprzedawcy detaliczni przygotowują gotowe konfiguracje NUC 12 Extreme, bardziej efektywnym i odczuwalnie tańszym podejściem będzie własnoręczne dobranie elementów. W przypadku kadłubka wybierać można między procesorami Intel Core i7-12700 oraz Core i9-12900, natomiast do naszej redakcji trafił mocniejszy wariant. Odrobinę dziwi pominięcie modelu z Intel Core i5-12600K (wersje bez K nie posiadają rdzeni E-Core), którego wydajność byłaby wystarczająca dla większości użytkowników, a konfiguracja łatwiejsza w schłodzeniu i zarazem tańsza.

Intel NUC 12 Extreme to komputer mniejszy od konsoli, a jednocześnie mogący pomieścić komponenty o wydajności topowego PC. Jego sercem są procesory Intel Core 12. generacji, czyli Alder Lake.

Sercem Intel NUC 12 Extreme jest specjalna karta-płyta główna NUC12EDBi9 z interfejsem PCI-Express, którą osadzono w płytce drukowanej z riserem, posiadającym również slot dedykowany zewnętrznej karcie graficznej. W środku tego modułu umieszczono procesor Intel Core i9-12900, banki pamięci RAM i sloty PCI-E M.2. Jednostka posiada 8 rdzeni Performance oraz 8 rdzeni Efficient, obsługując sumarycznie 24 wątki. Jest to zatem bardzo wydajny kawałek krzemu, dodatkowo dysponujący 30 MB pamięci Cache L3 oraz zintegrowanym układem graficznym Intel UHD 770. Limit mocy procesora Intel Core i9-12900 ograniczono jednak do podstawowych 65 W, chociażby ze względu na możliwości systemu chłodzenia, które maksymalnego TDP wynoszącego 202 W raczej nie dałoby rady rozproszyć. Docelowe taktowanie dla rdzeni performance wynosi 5100 MHz, natomiast dla Efficient sięga 3800 MHz, oczywiście zależnie od obciążenia. O innowacjach wprowadzonych w architekturze Intel Alder Lake, będącej podstawą procesorów Intel Core 12. generacji, możecie więcej przeczytać na kolejnej stronie.

Specyfikacja techniczna Intel NUC 12 Extreme Procesor Intel Core i9-12900 (65 W) Płyta główna Intel Z690 Pamięć RAM 2x DDR4 SO-DIMM (64 GB)* Zintegrowana karta graficzna Intel UHD 770 Dedykowana karta graficzna Slot PCI-E 5.0 x16* Nośniki SSD 3x M.2 PCI-E 4.0 x4* Zasilacz SFX 650 W 80PLUS Gold Łączność przewodowa 1x 10G / 1x 2.5G Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2 Porty USB 7x USB-A 3.0 / 2x USB-C TB4 Gwarancja 36 miesięcy Cena 7400 złotych * oznacza brak w zestawie

Intel NUC 12 Extreme obsługuje pamięci DDR4 SO-DIMM, chociaż jednym z atutów 12. generacji procesorów Intel Core jest kontroler RAM DDR5. Zważywszy jednak na wysoką cenę i słabą dostępność modułów SO-DIMM DDR5, taka decyzja wydaje się całkowicie uzasadniona. W kwestii dodatkowej karty graficznej mamy znacznie szersze pole wyboru. Minikomputer posiada na stanie zasilacz SFX 650 W 80PLUS Gold, zatem możliwym jest wstawienie bardzo wydajnego GPU, włącznie z topowymi modelami GeForce i Radeon. Pozwala to przeobrazić Intel NUC 12 Extreme w rasowe stanowisko gamingowe, którego wydajność oraz możliwości znacznie wyprzedzają współczesne konsole. Procesor Intel Core i9-12900 jeszcze dłuuugo będzie zapewniał odpowiednią wydajność, natomiast karta graficzna w razie potrzeby może zostać łatwo wymieniona na nowszy model. Obudowa recenzowanego komputera jest naprawdę niewielka, odpowiadając najbardziej zgrabnym modelom ITX, co dodatkowo ułatwia sklasyfikowanie tego urządzenia jako pc-konsolę. Zobaczmy co potrafi takie maleństwo...