Test XMG APEX 15 Max - Laptop do gier z desktopowym procesorem AMD Ryzen 7 5800X3D i kartą NVIDIA GeForce RTX 3070

Na początku października informowaliśmy o premierze nietypowego (pod względem specyfikacji) laptopa do gier od niemieckiej firmy XMG. Mowa o modelu XMG APEX 15 Max, który już wcześniej był dostępny z desktopowymi procesorami AMD Ryzen 5000. Tym razem otrzymaliśmy jednak dodatkowy wariant z układem AMD Ryzen 7 5800X3D, a więc pierwszym procesorem z użytą technologią pakowania 3D V-Cache. Dużo większy cache L3 przekłada się na lepsze osiągi w grach, które potrafią skorzystać z pojemnej pamięci podręcznej L3. Gdy tylko zaprezentowano nowy wariant notebooka, skontaktowaliśmy się z firmą XMG, dzięki czemu otrzymaliśmy sprzęt do testów i mogliśmy się nim trochę pobawić. I trzeba przyznać, że notebook ten ma całkiem spory potencjał.

Autor: Damian Marusiak

Dzięki nowej wersji oprogramowania BIOS (mowa o numerze 1.07.09A01, zawierającym w sobie także firmware AGESA w wersji 1.2.0.7), do laptopa XMG APEX 15 Max można od teraz wsadzić także ostatni z procesorów AMD Ryzen 5000, pierwotnie wydanym na rynku komponentów PC - mowa oczywiście o AMD Ryzen 7 5800X3D, wykorzystującym technologię pakowania 3D V-Cache. Notebook XMG APEX 15 Max w testowanej wersji posiada również układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU o mocy 115 W. Nie jest to najmocniejsza wersja, a mimo wszystko wyniki w grach potrafiły mnie nie raz zaskoczyć. Sprzęt charakteryzuje się również dość rozbudowanym systemem chłodzenia oraz sporymi możliwościami w konfiguracji.

XMG APEX 15 Max w najnowszej wersji oferuje nie tylko układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3070, ale również desktopowy procesor AMD Ryzen 7 5800X3D. To jedyna w swoim rodzaju konfiguracja wśród laptopów do gier.

XMG APEX 15 Max posiada na pokładzie dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU. Dopisek "Laptop GPU" nie jest przypadkowy - od teraz jest to część oficjalnego nazewnictwa kart w laptopach, dzięki którym mają być wyraźniej rozróżnione względem swoich desktopowych "odpowiedników". W przypadku architektury Ampere wracamy poniekąd do czasów, gdy układy mobilne oraz desktopowe były czymś zupełnie różnym. Duży rdzeń GA102 o bardzo wysokim TGP okazało się karkołomnym zadaniem dla notebooków, toteż w przenośnych komputerach zobaczymy karty oparte co najwyżej na rdzeniu GA104. NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU to jeden z najwydajniejszych obecnie układów graficznych w notebookach. Został jednak nieco zmodyfikowany względem desktopowej wersji. Mamy do dyspozycji rdzeń Ampere GA104 z 5120 rdzeniami CUDA oraz 8 GB pamięci VRAM GDDR6 na 256-bitowej magistrali pamięci. Dla porównania GeForce RTX 3070 w desktopach korzysta z rdzenia GA104 z 5888 rdzeniami CUDA. Kolejnym problemem może być to, że od teraz NVIDIA nie będzie już wyróżniać modeli Max-Q oraz Max-P (to zazwyczaj było wewnętrzne określenie normalnych kart w laptopach o pełnym TGP). Otrzymujemy zamiast tego układy z określonym, pewnym TGP, którego producenci laptopów muszą przestrzegać. W zależności od karty, TGP będzie wynosić od 80 W do 125 W i więcej. W przypadku testowanego notebooka, karta NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU charakteryzuje się TGP na poziomie maksymalnie 115 W oraz wsparciem dla technologii Dynamic Boost 2.0. Jest to taka uśredniona wersja pomiędzy najmocniejszymi z TGP do 140 W oraz najbardziej energooszczędnymi o mocy nawet 80 W.

Laptop XMG APEX 15 Max posiada możliwość montażu desktopowych procesorów AMD Ryzen 5000. Płyta główna oferuje chipset B550 i teoretycznie jest opcja wyboru nawet 16-rdzeniowego układu AMD Ryzen 9 5950X. Sama firma XMG rekomenduje jednak wybór 8-rdzeniowej jednostki Ryzen 7 5800X3D, jeśli notebook ma być wykorzystany przede wszystkim do gier. Charakteryzuje się on obecnością 8 rdzeni z obsługą 16 wątków. Bazowy zegar rdzenia wynosi 3,4 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,5 GHz. Procesor AMD Ryzen 7 5800X3D posiada wyjątkowo pojemny cache L3, wynoszący aż 96 MB (32 MB + 64 MB w stosie 3D V-Cache umieszczonym nad blokiem CCD). Współczynnik PPT w laptopie XMG APEX 15 Max został obniżony do 88 W i z taką mocą zazwyczaj procesor pracuje w urządzeniu.