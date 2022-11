AMD oficjalnie obniża ceny za procesory Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X oraz Ryzen 5 7600X

Kilka dni temu informowaliśmy o sporych obniżkach cen za procesory AMD Ryzen 7000 w niemieckim Mindfactory. Największą przecenę zaoferowano na topowy Ryzen 9 7950X, którego cenę obniżono o około 140 euro w przeciągu raptem kilku dni. Okazuje się, że akcja jest dużo większa i teraz sam producent poinformował o nowych cenach za układy Zen 4. Obniżka ta jest bardzo ciekawa chociażby z racji tego, jak szybko się na nią zdecydowano (względem terminu premiery Ryzenów 7000 w sklepach, które to debiutowały raptem pod koniec września).

AMD na swojej stronie obniżyło ceny za procesory Ryzen 7000. Nowe ceny wyglądają następująco: 574 dolary za Ryzen 9 7950X, 474 dolary za Ryzen 9 7900X, 349 dolary za Ryzen 7 7700X oraz 249 dolarów za Ryzen 5 7600X.

Na stronie producenta możemy znaleźć informacje o nowych cenach za procesory Ryzen 7000. Największą obniżkę odnotowano ponownie przy topowym, 16-rdzeniowym Ryzenie 9 7950X. Obecna cena wynosi 574 dolary, a więc jest o 125 dolarów niższa od premierowego MSRP sięgającego 699 dolarów. W przypadku 12-rdzeniowego Ryzena 9 7900X nowa cena to 474 dolary (premierowa cena to 549 dolarów), dla 8-rdzeniowego Ryzena 7 7700X to już 349 dolarów (obniżka z 399 USD), z kolei cena 6-rdzeniowego Ryzena 5 7600X została zmniejszona do 249 dolarów (spadek z 299 USD).

Obniżki cen zapewne są podyktowane zarówno mocnym atakiem ze strony Intela oraz procesorów 13. generacji Raptor Lake-S, jak również bardzo wysokiego progu wejścia w platformę AM5, przez który wiele osób po prostu zrezygnowało z przejścia z dotychczasowych procesorów, dostępnych na podstawce AM4. Obecnie ceny za procesory AMD Ryzen 7000 prezentują się już lepiej, ale nadal pozostaje problematyczna kwestia wyceny płyt głównych na AM5 - to właśnie płyty z chipsetami X670(E) jak również B650 mają najbardziej wywindowane ceny w górę, co negatywnie wpływa na koszt całej platformy.

