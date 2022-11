Procesory AMD Ryzen 7000 doczekały się w Niemczech dużych obniżek cen. AMD Ryzen 9 7950X tańszy o prawie 140 euro

We wrześniu do sprzedaży trafiły procesory AMD Ryzen 7000, wykorzystujące mikroarchitekturę Zen 4. Do oferty dołączyły odpowiednio: Ryzen 9 7950X (16 rdzeni), Ryzen 9 7900X (12 rdzeni), Ryzen 7 7700X (8 rdzeni) oraz Ryzen 5 7600X (6 rdzeni). Nie da się ukryć, że mimo wysokiej wydajności, procesory a także sama platforma AM5 jest krytykowana za bardzo wysoki próg wejścia, jeśli chodzi o cenę nowej platformy. Płyty główne są absurdalnie drogie, a pamięci DDR5 tanieją nadal zbyt wolno. Okazuje się jednak, że w Europie rozpoczęła się fala sporych obniżek na ceny Ryzen 7000.

W Niemczech odnotowano bardzo duże spadki cen za procesory AMD Ryzen 7000. Obecnie topowy Ryzen 9 7950X można wyrwać za 670 euro.

Zdecydowanie największych obniżek ceny doczekał się 16-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor AMD Ryzen 9 7950X, którego ceny spadły już do okolic 650 euro (premierowa cena to 849 euro), a więc nieco ponad 3000 złotych. Tym staje się ciekawszą konkurencją dla procesora Intel Core i9-13900K. Oczywiście nadal pozostaje kwestia cen płyt głównych czy pamięci RAM DDR5, niemniej po obniżkach topowy Zen 4 jest już dużo ciekawszą propozycją niż jeszcze kilka tygodni temu. Jak wygląda natomiast sytuacja z pozostałymi procesorami Zen 4?

Premierowa cena w Europie Cena na 11 listopada (Mindfactory) Cena na 20 listopada (Mindfactory) AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 849 euro 780 euro 648 euro (LINK) AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 669 euro 590 euro 538 euro (LINK) AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 479 euro 429 euro 398 euro (LINK) AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 359 euro 330 euro 297 euro (LINK)

Obniżek doczekały się także pozostałe procesory AMD Ryzen 7000, choć w ich wypadku spadki nie są już tak spektakularne. Cena 12-rdzeniowego AMD Ryzen 9 7900X w niemieckim Mindfactory została już obniżona z 590 euro (cena na 11 listopada) do 538 euro (stan na 20 listopada), a więc do niespełna 2600 złotych. Cena 8-rdzeniowego AMD Ryzen 7 7700X spadła do kwoty poniżej 400 euro (dokładnie to 398 euro (około 1900 złotych) w Mindfactory), z kolei 6-rdzeniowy AMD Ryzen 5 7600X spadł do niecałych 1400 złotych (297 euro). Nie wiemy obecnie czy podobne obniżki pojawią się w Polsce.

Źródło: VideoCardz, ComputerBase, Mindfactory