AMD Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 i Ryzen 5 7600 - wiemy coraz więcej o nadchodzących chipach Zen 4. Cena może być ich mocną stroną

O procesorach AMD Ryzen 7000 bez literki "X" w nazwie słyszeliśmy już sporo. Początkowo mówiło się o pojawieniu się modeli Ryzen 7 7700 i Ryzen 5 7600, jednak teraz okazuje się, że Czerwoni szykują również 12-rdzeniowca z niższymi taktowaniami. Twitterowicz znany jako @g01d3nm4ng0 zdradził najnowsze przecieki w sprawie nadchodzących układów bazujących na architekturze Zen 4. Ich specyfikacja nie jest wielkim zaskoczeniem. Uwagę przyciągają za to potencjalnie bardzo atrakcyjne ceny.

Jeśli te doniesienia się sprawdzą, początek 2023 roku będzie bardzo gorący. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że wraz z tańszymi procesorami AMD Zen 4 w sklepach pojawią się tańsze płyty główne AM5.

Najmocniejszy z nowych procesorów Zen 4 ma być 12-rdzeniowy/24-wątkowy Ryzen 9 7900. Jego główna specyfikacja w znaczniej większości ma się pokrywać z modelem 7900X, jednak w tym przypadku mamy spodziewać się o taktowań 3,8 GHz / 5,4 GHz (bazowo / Boost). Ponadto chip będzie miał TDP na poziomie 65 W. Co najważniejsze, według źródła procesor ma być aż 120 dolarów tańszy od wersji z literką "X", co oznacza, że będzie już tylko 30 dolarów droższy od Ryzena 7 7700X. Szczegóły i porównanie specyfikacji układów znajdziecie poniżej.

AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900 Architektura Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Litografia TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) Rdzenie/wątki 12C/24T 12C/24T Taktowanie bazowe 4,7 GHz 3,8 GHz Taktowanie Turbo 5,6 GHz 5,4 GHz Cache L2 12 MB 12 MB Cache L3 64 MB 64 MB Cache L2+L3 76 MB 76 MB Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz Układ iGPU Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz TDP 105 W 65 W Cena 549 USD 429 USD (?)

Kolejny z nowych chipów to 8-rdzeniowy/16-wątkowy Ryzen 7 7700 wyróżniający się taktowaniami 3,8 / 5,3 GHz. Pod obciążeniem może być więc tylko 100 MHz wolniejszy od wariantu z "X", a przy tym aż 70 dolarów tańszy - źródło podaje, że jego cena to 329 dolarów. Na koniec mamy 6-rdzeniowego/12-wątkowego Ryzena 5 7600 z taktowaniami 3,8 GHz / 5,1 GHz. Jego cena to podobno zaledwie 229 dolarów, co na tle modelu 7600X wygląda bardzo atrakcyjnie. TDP obu chipów z tego akapitu to 65 W.

AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 5 7600 Architektura Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Litografia TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) Rdzenie/wątki 8C/16T 8C/16T 6C/12T 6C/12T Taktowanie bazowe 4,5 GHz 3,8 GHz 4,7 GHz 3,8 GHz Taktowanie Turbo 5,4 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz 5,1 GHz Cache L2 8 MB 8 MB 6 MB 6 MB Cache L3 32 MB 32 MB 32 MB 32 MB Cache L2+L3 40 MB 40 MB 38 MB 38 MB Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz Układ iGPU Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz TDP 105 W 65 W 105 W 65 W Cena 399 USD 329 USD (?) 299 USD 229 USD (?)

Źródło głosi, że nowe procesory Zen 4 pojawią się w pierwszym kwartale 2023 roku. Możliwe, że AMD zapowie je już podczas targów CES 2023 (5 - 8 stycznia), podobnie jak modele Ryzen 7000 z pamięcią 3D V-Cache. Jeśli więc doniesienia te się sprawdzą, początek 2023 roku będzie bardzo gorący. Pozostaje mieć nadzieję, że wraz z tańszymi procesorami Zen 4 w sklepach pojawią się tańsze płyty główne AM5. Dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, że oferta Czerwonych jest atrakcyjna dla graczy i entuzjastów chcących złożyć przyszłościową platformę.

Źródło: VideoCardz, @g01d3nm4ng0