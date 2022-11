AMD Ryzen 7 7700 i Ryzen 5 7600 - nowe procesory Zen 4 pojawiły się w bazie SiSoftware. Premiera układów już niebawem?

Jakiś czas temu pisaliśmy o nowych jednostkach Zen 4, które pojawiły się w bazie programu Geekbench. Jak się później okazało, dane z tego benchmarku można łatwo zmanipulować przy odrobinie wysiłku, jednak mimo to po raz kolejny potwierdza się, że AMD rzeczywiście szykuje nowe chipy przeznaczone na platformę AM5. Tym razem mowa o modelach Ryzen 7 7700 i Ryzen 5 7600, które zawitały właśnie do SiSoftware. Co dokładnie o nich wiadomo?

Nowe, tańsze modele Ryzen 7000 z TDP 65 W mogą zwrócić uwagę konsumentów, jednak warunkiem są odpowiednio niskie ceny procesorów. Liczymy również na pojawienie się budżetowych płyt głównych.

Obie omawiane jednostki zostały przetestowane w tym samym systemie oznaczonym jako SAPPHIRE 7D771. Poniższe screeny nie pokazują nic zaskakującego - widzimy Ryzena 7 7700 (8R / 16W), który pracuje z bazowym taktowaniem 3,8 GHz. Z niedawnych przecieków wiemy, że cechuje się on TDP 65 W. Zagadką pozostaje zegar Boost, aczkolwiek warto zauważyć, że już jakiś czas temu pojawiły się poszlaki wskazujące na wartość 5,3 GHz. AMD Ryzen 5 7600 to z kolei 6-rdzeniowy / 12-wątkowy układ z bazowym taktowaniem 3,8 GHz. Jego TDP to zapewne również 65 W, natomiast szczytowa częstotliwość pracy pozostaje nieznana.

AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 5 7600 Architektura Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Litografia TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) Rdzenie/wątki 8C/16T 8C/16T 6C/12T 6C/12T Taktowanie bazowe 4,5 GHz 3,8 GHz 4,7 GHz 3,8 GHz Taktowanie Turbo 5,4 GHz 5,3 GHz (?) 5,3 GHz ? Cache L2 8 MB 8 MB 6 MB 6 MB Cache L3 32 MB 32 MB 32 MB 32 MB Cache L2+L3 40 MB 40 MB 38 MB 38 MB Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz Układ iGPU Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz TDP 105 W 65 W 105 W 65 W Cena 399 USD 349 USD (?) 299 USD 249 USD (?)

Po niedawnej premierze procesorów Intel Raptor Lake i obniżkach cen chipów Ryzen 5000 nowa platforma AM5 stała się jeszcze mniej atrakcyjna. Jak wiemy, procesory Ryzen 7000 oraz płyty główne X670(E) / B650(E) mają stosunkowo wysokie ceny, przez co klienci preferują starszą platformę AM4 lub rozwiązania konkurencji. Nowe, tańsze modele Ryzen 7000 z TDP 65 W mogą zwrócić uwagę graczy i entuzjastów, jednak warunkiem są odpowiednio niskie ceny procesorów. Liczymy również na pojawienie się budżetowych płyt głównych.

Źródło: VideoCardz, SiSoftware