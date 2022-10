AMD Ryzen 7 7800X i Ryzen 3 7300X - kolejne procesory Zen 4 przetestowane w Geekbench. Czerwoni szykują się do ofensywy

Seria procesorów AMD Ryzen 5000 przez długi czas liczyła sobie tylko cztery modele i dopiero w tym roku producent rozszerzył ją o kolejne jednostki, jak np. 5600 czy 5700X. Na szczęście dla konsumentów wygląda na to, że Czerwoni nie mają zamiaru powtarzać tej strategii. Niedawno opisywaliśmy na naszych łamach Ryzena 7 7700 (bez X), a teraz okazuje się, że w drodze są także układy Ryzen 7 7800X i Ryzen 3 7300X. Co o nich wiemy?

Wygląda na to, że AMD niebawem zaprezentuje 10-rdzeniowy chip Ryzen 7 7800X, a także budżetową jednostkę Ryzen 3 7300X. Pod względem wydajności oba procesory wypadają zgodnie z oczekiwaniami.

Warto zacząć od tego, że oba modele trafiły do bazy programu Geekbench, co oznacza, że znamy już ich specyfikację (w podstawowym stopniu), a także wydajność. Najciekawiej prezentuje się model Ryzen 7 7800X, który figuruje jako 10-rdzeniowy/20-wątkowy procesor Zen 4 z 74 MB pamięci cache. Jego taktowanie bazowe wynosi 4,5 GHz, a w trybie Boost jest w stanie rozpędzić się do 5,4 GHz. AMD Ryzen 3 7300X to z kolei 4-rdzeniowy/8-wątkowy chip z 36 MB cache, który wedle poniższych danych pracuje z bazowym zegarem 4,5 GHz i maksymalnie pod obciążeniem osiąga 5,0 GHz.

AMD Ryzen 7 7800X AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 3 7300X Architektura Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Litografia TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) Rdzenie/wątki 10C/20T 8C/16T 8C/16T 6C/12T 4C/8T Taktowanie bazowe 4,5 GHz 4,5 GHz 3,8 GHz 4,7 GHz 4,5 GHz Taktowanie Turbo 5,4 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz 5,0 GHz Cache L2 10 MB 8 MB 8 MB 6 MB 4 MB Cache L3 64 MB 32 MB 32 MB 32 MB 32 MB Cache L2+L3 74 MB 40 MB 40 MB 38 MB 36 MB Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz Układ iGPU Radeon RDNA 2 Radeon RDNA 2 Radeon RDNA 2 Radeon RDNA 2 Radeon RDNA 2 TDP ? 105 W 65 W 105 W ? Cena ? 399 USD ? 299 USD ?

Pod względem wydajności oba procesory wypadają zgodnie z oczekiwaniami. Ryzen 7 7800X wykręcił 2097 pkt w Single-Core i 16163 pkt w Multi-Core, plasując się w zasadzie idealnie pomiędzy Ryzenem 7 7700X i Ryzenem 9 7900X. Co prawda w teście jednego wątku wypadł jednak gorzej od innych modeli Zen 4, ale różnice są bardzo małe, dlatego nie warto przykładać do tego większej uwagi. AMD Ryzen 3 7300X uzyskał z kolei 1984 pkt w Single-Core i 7682 pkt w Multi-Core - krótko mówiąc, to najsłabszy chip Zen 4 z całej serii, jednak i tak warto docenić, że AMD przygotowuje budżetową opcję dla platformy AM5. Póki co nie mamy informacji na temat omawianych modeli, jednak liczymy, że niebawem wszystko się wyjaśni.

Geekbench Single-Core Geekbench Multi-Core AMD Ryzen 9 7950X 2191 22860 AMD Ryzen 9 7900X 2188 19264 AMD Ryzen 7 7800X 2097 16163 AMD Ryzen 7 7700X 2161 14027 AMD Ryzen 7 7700 2062 12685 AMD Ryzen 5 7600X 2125 11215 AMD Ryzen 3 7300X 1984 7682

Źródło: VideoCardz