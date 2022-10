AMD Ryzen 7 7700 doczekał się pierwszego testu w Geekbench. To najwolniejszy chip Zen 4 w zastosowaniach jednordzeniowych

Kilka dni temu znany leakster @momomo_us ujawnił, że w drodze jest kolejny układ AMD z serii Ryzen 7000. Mowa tu konkretnie o modelu Ryzen 7 7700, który pod wieloma względami ma dzielić specyfikację z istniejącą wersją 7700X, jednak ma cechować się TDP na poziomie 65 W. Jak się okazuje, na pierwsze konkretne ślady tego układu nie trzeba było długo czekać. Nowy 8-rdzeniowiec pojawił się właśnie w bazie Geekbench.

Póki co nie wiemy nic o cenie czy dacie premiery Ryzena 7 7700, aczkolwiek historia nauczyła nas już, że takie modele zazwyczaj trafiają wyłącznie w ręce producentów OEM.

Zacznijmy od specyfikacji. Jak widać poniżej, AMD Ryzen 7 7700 to 8-rdzeniowy/16-wątkowy procesor Zen 4 wyróżniający się taktowaniem bazowym 3,8 GHz. Program wykazuje, że chip rozpędza się maksymalnie do 5347 MHz, a więc możemy założyć, że jego taktowanie Boost to 5,3 GHz. Częstotliwości pracy są nieco niższe niż w przypadku modelu 7700X, a więc przyczynę niższego współczynnika TDP mamy już wyjaśnioną. Warto dodać, że testy układu odbywały się na płycie głównej ASRock X670E Taichi z pamięcią DDR5-4800 (a jak wiemy, AMD do chipów Zen 4 zaleca moduły DDR5-5200).

AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 5 7600X Architektura Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Litografia TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) Rdzenie/wątki 8C/16T 8C/16T 6C/12T Taktowanie bazowe 4,5 GHz 3,8 GHz 4,7 GHz Taktowanie Turbo 5,4 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz Cache L2 8 MB 8 MB 6 MB Cache L3 32 MB 32 MB 32 MB Cache L2+L3 40 MB 40 MB 38 MB Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz Układ iGPU Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz TDP 105 W 65 W 105 W Cena 399 USD 349 USD (?) 299 USD

Ryzen 7 7700 uzyskał 2062 pkt w teście Single-Core i 12685 pkt w teście Multi-Core. Wyniki są więc zgodne z oczekiwaniami - ze względu na niższe taktowania jest to nieco wolniejszy chip od Ryzena 7 7700X. Jak pokazuje poniższa tabelka porównawcza, w zastosowaniach jednordzeniowych nowy układ może prezentować się gorzej nawet od Ryzena 5 7600X. Póki co nie wiemy nic o cenie czy dacie premiery procesora, aczkolwiek historia nauczyła nas już, że takie modele jak omawiany Ryzen zazwyczaj trafiają wyłącznie w ręce producentów OEM.

Geekbench Single-Core Geekbench Multi-Core AMD Ryzen 9 7950X 2191 22860 AMD Ryzen 9 7900X 2188 19264 AMD Ryzen 7 7700X 2161 14027 AMD Ryzen 7 7700 2062 12685 AMD Ryzen 5 7600X 2125 11215

Źródło: VideoCardz