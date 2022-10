Test zintegrowanego układy graficznego Radeon w procesorze AMD Ryzen 5 7600X. Czy jest szybszy od Intel UHD 770?

Procesory Ryzen 7000 przyniosły sporo rewolucyjnych rozwiązań, przynajmniej w obrębie platformy AMD, wśród których najbardziej wyróżnia się zintegrowany układ graficzny Radeon. Wcześniej kupujący jednostki AMD musieli dysponować zewnętrzną kartą graficzną albo wybierać z ograniczonej oferty APU, bowiem podstawowa seria procesorów nie posiadała iGPU. Obydwa scenariusze były jednak niezbyt satysfakcjonujące, dlatego dodanie takiego układu do wszystkich Ryzen 7000 wywołało powszechne zadowolenie. Ile potrafi Radeon posiadający zaledwie 2CU? Będzie szybszy od Intel UHD 770 montowanego w jednostkach Intel Core 12/13 GEN? Czy można na takim iGPU popykać w starsze gierki?

Autor: Sebastian Oktaba

Warto na wstępie wyraźnie podkreślić, że chociaż zintegrowane układy graficzne wstawiono we wszystkich procesorach AMD Ryzen 7000, producent nie zamierza porzucać APU. Desktopowe jednostki otrzymały po prostu najsłabszy możliwy wariant iGPU, odpowiednik Radeona 610M, przeznaczonego do podstawowych zadań domowo-biurowych. AMD zamierza w przyszłości wprowadzić APU dysponujące Radeonami ze znacznie mocniejszymi układami graficznymi, które docelowo powinny zastąpić absolutnie low-endowe karty graficzne. Jednak co najważniejsze, obecność iGPU znacznie obniża koszt uruchomienia platformy AM5, pozwalając na poczekanie z zakupem zewnętrznego GPU. Klienci AMD wcześniej nie mieli podobnego komfortu, podczas gdy konkurencyjne Intele od dawien dawna posiadają takie udogodnienie, ale występują również w tańszych wariantach pozbawionych zintegrowanego układu graficznego (oznaczonych jako F/KF). Na szczęście architektura Zen 4 naprawiła jedną z największych słabostek poprzedników.

AMD Radeon zintegrowany w procesora AMD Ryzen 7000 to miły dodatek, którego poprzednikom bardzo brakowało. Jednak czy może służyć do czegoś więcej, niż podstawowych domowo-biurowych zastosowań?

Radeon zintegrowany w procesorze AMD Ryzen 5 7600X oraz pozostałych należących do rodziny, wykonał wyraźny krok naprzód względem APU poprzedniej generacji. Porzucono bowiem wiekową architekturę GCN 5.1 stawiając na nowocześniejsze RDNA 2.0, napędzające desktopowe karty graficznych AMD Radeon RX 6000, a zachowuje aktualną architekturę CPU. Układ występujący w procesorach posiada jednak zaledwie 2 bloki CU, przekładające na 128 jednostek cieniujących, 8 renderujących oraz 4 teksturujące. Jest nawet 1 przeznaczona do wsparcia obliczeń śledzenia promieni. Specyfikacja techniczna nie wygląda imponująco, zwłaszcza w porównaniu do Radeon Vega 7, aczkolwiek o konkurencie Intel UHD 770 siedzącego w procesorach Core 12/13 GEN. Zintegrowany Radeon zajmuje miejsce w osobnym module i został wykonany w litografii 6 nm, podobne jak desktopowe Radeony RX 6400/6500 XT. Jest to również bardzo energooszczędny kawałek krzemu (TDP 15 W) obsługujący kodeki HEVC, H.265 i AV1.

Ryzen 5 7600X Ryzen 5 5600G Core i5-12600K Nazwa układu AMD Radeon 2CU AMD Radeon Vega 7 Intel UHD 770 Architektura RDNA 2.0 GCN 5.1 Intel GEN 12.2 Litografia 6 nm 7 nm 10 nm Taktowanie Boost 2200 MHz 1900 MHz 1450 MHz Jednostki cieniujące 128 448 256 Jednostki renderujące 8 8 8 Jednostki teksturujące 4 28 16 Jednostki ray-tracing 1 - - Współczynnik TPD 15 W 45 W 15 W

Zintegrowany AMD Radeon pracuje z maksymalnym taktowaniem wynoszącym 2200 MHz, którego niestety nie mogłem zwiększyć - oficjalny BIOS i oprogramowanie jeszcze nie udostępniały opcji overclockingu. AMD planuje znieść blokadę podkręcenia w najbliższej przyszłości, przynajmniej takie zapewnienia usłyszałem, niemniej żadne konkretne terminy nie zostały przytoczone. Obecnie tylko beta BIOS do niektórych płyt głównych MSI pozwala na podkręcenie iGPU, jednak napięcie jest współdzielone z procesorem wpływając również na stabilność i wydajność całej platformy. Kiedy będzie to powszechnie dostępna funkcja zrobię uaktualnienie testów. Aktualna procedura pomiarowa obejmuje natomiast dwa zestawy pamięci DDR5 5200 MHz CL38 i 6000 MHz CL30, mającej spore znacznie dla przepustowości oraz finalnych wyników. Uprzedzając pytania - sprawdzałem także AMD Smart Access Memory, które zgodnie z przypuszczeniami przynosi w opisywanym przypadku zerowe korzyści.