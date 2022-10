Test procesorów AMD Ryzen 5 7600X vs Intel Core i5-12600K - Sześć rdzeni z wyższej półki wydajnościowej i cenowej

Procesory posiadające sześć rdzeni i obsługujące dwanaście wątków, to obecnie najpopularniejsza konfiguracja zapewniająca przyzwoitą wydajność w grach komputerowych i programach, a dodatkowo względny spokój w najbliższej przyszłości. AMD Ryzen 5 7600X podąża ścieżką wytyczoną przez poprzedników, niczego nie zmieniając w dotychczasowym pozycjonowaniu. Intel począwszy do generacji Alder Lake dołożył jednak Core i5-12600K więcej rdzeni, a dosłownie na dniach jeszcze podbije stawkę w Core i5-13600K. Zaraz sprawdzimy który będzie wydajniejszy! Jak wypada AMD Ryzen 5 7600X względem konkurencji? A może warto zaczekać na debiut Raptor Lake? Zaprasza do recenzji najsłabszego procesora w rodzinie Zen 4...

Autor: Sebastian Oktaba

Procesory AMD Ryzen 7000 znane pod nazwą kodową Raphael, stanowią kolejny etap rozwoju architektury Zen, wprowadzając nową platformę AM5 (LGA1718) z obsługą standardów DDR5 oraz PCI-Express 5.0. Rdzenie wykonano w procesie 5 nm (wcześniej 7 nm), natomiast I/O zawierające pozostałe elementy wykorzystuje 6 nm litografię (wcześniej 12 nm). Kolejną fundamentalną zmianą jest dodanie zintegrowanego układu graficznego Radeon bazującego na architekturze RDNA 2, których poprzednicy byli całkowicie pozbawieni poza seriami seriami G / PRO. Budowa samych procesorów nie uległa jednak poważniejszym zmianom - nadal wykorzystywane są moduły CCD zwierające maksymalnie osiem rdzeni, a całość skomunikowana jest wewnętrzną magistralą Infinity Fabric. Niezmiennie funkcjonują także odrębne domeny zegarowe RAM, IMC oraz IF, niemniej tryb synchroniczny (1:1) będzie możliwy nawet z taktowaniem DDR5-6000 MHz (Intel Alder Lake potrzebuje tutaj 1:2). AMD deklaruje dodatkowo 30% wzrostu IPC względem poprzedników zawdzięczane przebudowie front endu, poszerzeniu kolejki rozkazów, podwojeniu Cache L2, usprawnieniu operacji FP32, dekoderów oraz instrukcji AVX-512. Ogromny udział w poprawie wydajności mają również wysokie taktowania sięgające 5850 MHz na jednym rdzeniu (przy odpowiednich temperaturach).

AMD Ryzen 5 7600X to najsłabszy model w rodzinie Zen 4, posiadający 6 rdzeni i obsługujący 12 wątków. Czy będzie szybszy od Intel Core i5-12600K, a także nadchodzącego Intel Core i5-13600K?

AMD Ryzen 5 7600X wykorzystuje pojedynczy moduł CCD, który względem pełnego układu pozbawiono dwóch fizycznych rdzeni. Technika SMT zapewnia natomiast obsługę 12 wątków jednocześnie. Od czasów AMD Ryzen 5 1600X podstawowa konfiguracja wygląda identycznie. Recenzowany model dysponuje także 32 MB pamięci, której pojemność jest bezpośrednio związana z obecnością jednego modułu CCD. Konkurencja okazała się tutaj bardziej postępowa, bowiem Intel Core i5-12600K wykorzystuje architekturę hybrydową tzn. sześć dużych (P-Core) oraz cztery małe (E-Core) rdzenie, gdzie pierwsze dodatkowo obsługują HT. Sumarycznie dostajemy więc 10 rdzeni oraz 16 wątków. Czasami będzie to miało znaczenie, czasami praktycznie żadnego, trzeba natomiast pamiętać, że Intel Core i5-13600K dołoży jeszcze E-Core, co zaowocuje 20 wątkami. Jego premiera odbędzie się 20 października. W przypadku AMD Ryzen 5 7600X uwagę zwracają też bardzo wysokie fabryczne taktowania, mogące według producenta sięgać 5300 MHz, chociaż w praktyce okazują się znacznie wyższe (odnotowałem 5550 MHz).

Ryzen 5 7600X Ryzen 5 5600X Core i5-12600K Core i5-13600K Architektura Zen 4 Zen 3 Alder Lake Raptor Lake Litografia 5 nm 7 nm 10 nm 10 nm Taktowanie 4700-5300 MHz 3700-4600 MHz 3700-4900 MHz 3500-5100 MHz Konfiguracja 6R/12W 6R/12W 6+4R/16W 6+8R/20W Pamięć L3 32 MB 32 MB 20 MB 24 MB Mnożnik Odblokowany Odblokowany Odblokowany Odblokowany Kontroler DDR4 - 3200 MHz 3200 MHz 3200 MHz Kontroler DDR5 5200 MHz - 4800 MHz 5600 MHz Tryb kontrolera Dual Channel Dual Channel Dual Channel Dual Channel Współczynnik TDP 105 W 65 W 125 W 125 W Zintegrowane GPU Radeon 2CU - Intel UHD 770 Intel UHD 770 Cena startowa 299 USD 299 USD 289 USD 319 USD Platforma AM5 AM4 LGA 1700 LGA 1700 Data premiery Wrzesień 2022 Listopad 2020 Listopad 2021 Październik 2022

AMD Ryzen 5 7600X wymaga złożenia całkowicie nowej platformy - AM5 - która obejmuje płyty główne z chipsetami serii 600 oraz pamięci DDR5. Wbudowany kontroler RAM obsługuje tylko nowszy standard, dlatego w przeciwieństwie do rozwiązań konkurencji, musimy całkowicie zapomnieć o stosowaniu tańszych DDR4. Oficjalnie AMD Ryzen 5 7600X obsługuje moduły o taktowaniu 5200 MHz, jednak tryb synchroniczny (1:1) powinien działać przynajmniej do taktowania 6000 MHz. Jednocześnie wprowadzono interfejs PCI-Express 5.0, zatem platforma AM5 jest bardzo przyszłościowa i będzie rozwijana do 2025 roku. Wartym odnotowania jest również fakt, że każdy procesor w rodzinie AMD Ryzen 7000 posiada zintegrowany układ graficzny Radeon wykorzystujący architekturę RDNA2. Został on umieszczony w osobnym module I/O razem z pozostałymi kontrolerami. Jeżeli nie planujecie zewnętrznego GPU, a wasze potrzeby są podstawowe, takie iGPU spokojnie wystarczy do codziennych zastosowań. AMD Ryzen 5 7600X posiada także odblokowany mnożnik, pozwalający na swobodne podkręcanie. Sugerowana cena (MSRP) testowanego modelu wynosi 299 USD, identycznie jak poprzednika, aczkolwiek przy obecnym kursie walut tanio nie będzie.