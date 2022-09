Test procesorów AMD Ryzen 7 7700X vs Intel Core i7-12700K - Który jest wydajniejszy? Porównanie w grach i programach

AMD Ryzen 7 7700X czy Intel Core i7-12700K? Który procesor będzie lepszym wyborem? Obydwa kosztują w chwili obecnej podobne pieniądze, jednak Intel dysponuje większą ilością rdzeni i obsługuje więcej wątków. Bardzo wysokie fabryczne taktowania i nowa architektura Zen 4 przemawiają natomiast na korzyść AMD Ryzen 7 7700X. Suma summarum zapowiada się bardzo ciekawy pojedynek na średnim szczeblu, którego możecie być naocznymi świadkami. Warto jeszcze nadmienić, że premiera procesorów AMD Ryzen 7000 na platformie AM5 przynosi także szereg fundamentalnych zmian obejmujących m.in. nowsze interfejsy pamięci masowych, kontroler DDR5 oraz zintegrowany układ graficzny Radeon.

Autor: Sebastian Oktaba

Procesory AMD Ryzen 7000 znane pod nazwą kodową Raphael, stanowią kolejny etap rozwoju architektury Zen, wprowadzając nową platformę AM5 (LGA1718) z obsługą standardów DDR5 oraz PCI-Express 5.0. Rdzenie wykonano w procesie 5 nm (wcześniej 7 nm), natomiast I/O zawierające pozostałe elementy wykorzystuje 6 nm litografię (wcześniej 12 nm). Kolejną fundamentalną zmianą jest dodanie zintegrowanego układu graficznego Radeon bazującego na architekturze RDNA 2, których poprzednicy byli całkowicie pozbawieni poza seriami seriami G / PRO. Budowa samych procesorów nie uległa jednak poważniejszym zmianom - nadal wykorzystywane są moduły CCD zwierające maksymalnie osiem rdzeni, a całość skomunikowana jest wewnętrzną magistralą Infinity Fabric. Niezmiennie funkcjonują także odrębne domeny zegarowe RAM, IMC oraz IF, niemniej tryb synchroniczny (1:1) będzie możliwy nawet z taktowaniem DDR5-6000 MHz (Intel Alder Lake potrzebuje tutaj 1:2). AMD deklaruje dodatkowo 30% wzrostu IPC względem poprzedników zawdzięczane przebudowie front endu, poszerzeniu kolejki rozkazów, podwojeniu Cache L2, usprawnieniu operacji FP32, dekoderów oraz instrukcji AVX-512. Ogromny udział w poprawie wydajności mają również wysokie taktowania sięgające 5850 MHz na jednym rdzeniu (przy odpowiednich temperaturach).

AMD Ryzen 7 7700X będzie rywalizował głównie z Intel Core i7-12700K, jednak gdzieś za plecami może jeszcze czuć oddech AMD Ryzen 7 5800X3D. Wszystkie procesory kosztują bowiem podobne pieniądze.

AMD Ryzen 7 7700X zbudowano na pojedynczym module CCD, którego wnętrze podobnie jak w układach poprzedniej generacji, zawiera osiem fizycznych rdzeni. Technika SMT zapewnia natomiast obsługę 16 wątków jednocześnie. Teoretycznie AMD Ryzen 7 7700X jest odpowiednikiem AMD Ryzen 7 5700X, który pracował z niższymi taktowaniami i limitami energetycznymi od modelu AMD Ryzen 7 5800X, jednak w praktyce AMD Ryzen 7 7800X raczej nie zobaczy światła dziennego. Podobnie było zresztą w serii 2000 zakończonej na AMD Ryzen 2700X. Recenzowana jednostka dysponuje 32 MB pamięci Cache L3, niemniej tylko standardowej, bowiem dopiero w przyszłości pojawią się warianty dysponujące 3D Cache. Dlatego ciekawa będzie konfrontacja nie tylko z bezpośrednim rywalem w postaci Intel Core i7-12700K, ale również AMD Ryzen 7 5800X3D, ponieważ rodzynek kosztuje podobne pieniądze. Uwagę zwracają też bardzo wysokie fabryczne taktowania, mogące według producenta sięgać 5400 MHz, chociaż w praktyce okazują się... jeszcze wyższe (odnotowałem 5500 MHz).

Ryzen 7 7700X Ryzen 7 5800X3D Ryzen 7 5800X Core i7-12700K Architektura Zen 4 Zen 3 Zen 3 Alder Lake Litografia 5 nm 7 nm 7 nm 10 nm Taktowanie 4500-5400 MHz 3400-4500 MHz 3800-4700 MHz 3600-5000 MHz Konfiguracja 8R/16W 8R/16W 8R/16W 8+4R/20W Pamięć L3 32 MB 32 + 64 MB 32 MB 25 MB Mnożnik Odblokowany Zablokowany Odblokowany Odblokowany Kontroler DDR4 - 3200 MHz 3200 MHz 3200 MHz Kontroler DDR5 5200 MHz - - 4800 MHz Tryb kontrolera Dual Channel Dual Channel Dual Channel Dual Channel Współczynnik TDP 105 W 105 W 105 W 125 W Zintegrowane GPU Radeon 2CU - - UHD 770 Cena startowa 399 USD 449 USD 449 USD 409 USD Platforma AM5 AM4 AM4 LGA 1700 Data premiery Wrzesień 2022 Kwiecień 2022 Listopad 2020 Listopad 2021

Procesory AMD Ryzen 7000 wykorzystują również nową platformę AM5, wymagającą płyt głównych z chipsetami serii 600 i gniazdem LGA1718, która wprowadza interfejs PCI-Express 5.0 oraz obsługę pamięci DDR5. Jednak w odróżnieniu od platformy Intela, całkowicie porzucono wsparcie DDR4 i generacja Raphael bezwzględnie wymaga DDR5. Oficjalnie dwukanałowy kontroler DDR5 obsługuje moduły o taktowaniu 5200 MHz, jednak tryb synchroniczny (1:1) powinien działać przynajmniej do taktowania 6000 MHz. Sprawdziłem to wykorzystując zestaw 2x 16 GB G.Skill Trident Z5 Neo 6000 MHz CL30. Kolejna zmiana to zintegrowany układ graficzny Radeon wykorzystujący architekturę RDNA2, umieszczony w osobnym module I/O razem z pozostałymi kontrolerami. Stanowi to ogromne ułatwienie dla użytkowników nie planujących zewnętrznego GPU, którym zaledwie 2 CU spokojnie wystarczą do podstawowych zadań. AMD Ryzen 7 7700X posiada także odblokowany mnożnik, pozwalający na swobodne podkręcanie. Warto jeszcze zaznaczyć, że sugerowana cena (MSRP) testowanego modelu wynosi 399 USD, natomiast AMD Ryzen 7 5800X kosztował na początku kariery 449 dolarów.