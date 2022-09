Test karty graficznej Intel ARC A380 vs GeForce GTX 1630 vs Radeon RX 6500 XT. Trzeci gracz wchodzi na rynek i chce namieszać

Intel po wieloletnim okresie nieobecności postanowił wrócić na rynek zewnętrznych kart graficznych, zaczynając od wprowadzenia najsłabszego modelu Intel ARC A380, którego recenzję możecie dzisiaj przeglądać. Wielkie powroty bywają jednak trudne i bolesne, podobnie jak choroby wieku dziecięcego, niemniej firma planuje kontynuować ofensywę snując ambitne plany. Niedługo powinniśmy zobaczyć konkurencję dla średniego oraz wyższego segmentu, natomiast Intel ARC A380 to konstrukcja budżetowa mająca stanowić alternatywę dla NVIDIA GeForce GTX 1630 i AMD Radeon RX 6500 XT. Pozostaje sprawdzić czy pierwszy poważniejszy atak na okopane apozycje Zielonych i Czerwonych można uznać za sukces...

Autor: Sebastian Oktaba

Wiecie który producent sprzedaje najwięcej układów graficznych? Odpowiedź może zaskakiwać - Intel. Oczywiście, mówimy o chipach zintegrowanych w procesorach, dodatkowo najczęściej mobilnych oraz niekoniecznie wykorzystywanych. Faktem pozostaje, że przynajmniej teoretycznie niebiescy dysponują solidnym zapleczem popartym doświadczeniem inżynierów. Architektura Alchemist znana również jako Xe-HPG, będąca podstawą desktopowych kart graficznych Intel ARC, wykorzystuje jednak zupełnie inne rozwiązania. Jeśli jesteście zainteresowani niuansami technologicznymi szczegóły znajdziecie TUTAJ. Najważniejsze zmiany obejmują przebudowę bloków obliczeniowych, zaimplementowanie jednostek wspomagających śledzenie promieni oraz jednostek Matrix odpowiadających za algorytmy sztucznej inteligencji m.in. technikę XeSS (konkurencja dla NVIDIA DLSS i AMD FSR). Przy produkcji układów Alchemist wykorzystano 6 nm litografię TSMC, natomiast sama architektura jest zgodna z DirectX 12 Ultimate i obsługuje Variable Rate Shading, Mesh Shaders oraz Sampler Feedback.

Intel ARC A380 to konkurencja dla NVIDIA GeForce GTX 1630 i AMD Radeon RX 6500 XT, czyli najtańszych desktopowych kart graficznych. Początki bywają ciężkie, ale Intel ma szansę wejść (wrócić) jako trzeci gracz.

Intel ARC A380 to desktopowa karta graficzna zbudowana na architekturze Alchemist, dysponująca 128 Execution Units, aczkolwiek pod względem suchej specyfikacji technicznej niewiele ustępuje budżetowym modelom konkurencji. Układ ACM-G11 charakteryzuje podobne zagęszczenie tranzystorów jak NAVI 24XT, obydwa współdzielą zresztą 6 nm proces technologiczny, niemniej spośród wszystkich najtańszych GPU bohater niniejszej recenzji posiada ich najwięcej. Pomijając ilość samych jednostek cieniujących (SP), których wpływ na wydajność trudno obiektywnie oszacować z powodu całkowicie odmiennej budowy, zostają jeszcze pozostałe elementy układanki. Liczba jednostek teksturujących oraz renderujących odpowiada AMD Radeon RX 6500 XT, dalece wyprzedzając NVIDIA GeForce GTX 1630, więc producent Alchemista brutalnie nie wykastrował. Całość doprawiono jeszcze 8 jednostkami odpowiedzialnymi za akcelerację obliczeń ray tracingu, których obecność wzorem najtańszych RDNA2 można nazwać zbędną (nikt o zdrowych zmysłach nie bierze na poważnie takiego RT).

ARC A380 GTX 1630 GTX 1650 RX 6500 XT Architektura Alchemist Turing Turing RDNA 2,0 Układ graficzny ACM-G11 TU117 TU117 NAVI 24 XT Litografia 6 nm 12 nm 12 nm 6 nm Rozmiar rdzenia 157 mm² 200 mm² 200 mm² 107 mm² Tranzystory 7 mld 5 mld 5 mld 5 mld Jednostki SP 1024 512 896 1024 Jednostki TMU 64 32 56 64 Jednostki ROP 32 16 32 32 Jednostki RT 8 - - 16 Jednostki Tensor - - - - Taktowanie bazowe 2000 MHz 1740 MHz 1485 MHz 2310 MHz Taktowanie boost 2045 MHz 1785 MHz 1665 MHz 2815 MHz Taktowanie pamięci 15500 MHz 12000 MHz 8000 MHz 18000 MHz Ilość pamięci 6 GB 4 GB 4 GB 4 GB Typ pamięci GDDR6 GDDR6 GDDR5 GDDR6 Szyna pamięci 96-bit 64-bit 128-bit 64-bit Przepustowość 186 GB/s 96 GB/s 128 GB/s 144 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x8 PCI-E 3.0 x8 PCI-E 3.0 x16 PCI-E 4.0 x4 Współczynnik TGP 75 W 75 W 75 W 107 W Cena startowa 149 USD 169 USD 149 USD 199 USD Data premiery Czerwiec 2022 Czerwiec 2022 Październik 2019 Styczeń 2022

Standardowa wersja Intel ARC A380 powinna pracować z taktowaniem bazowym 2000 MHz, natomiast testowany autorski Asrock ARC A380 Challenger ITX została fabrycznie podkręcony do 2250 MHz. Fabryczny GPU Boost wynosi maksymalnie 2450 MHz, czasami spadając do 2400 MHz (regulacja automatyczna co 50 MHz). Karta dysponuje 6 GB pamięci GDDR6 na 96-bitowej magistrali, a częstotliwość modułów wynosi 15500 MHz, co oznacza przepustowość rzędu 186 GB/s. Wynik najlepszy spośród wszystkich budżetowych konstrukcji. Intel ARC A380 wykorzystuje interfejs PCI-Express 4.0 x8, który nie powinien zawadzać układowi o takiej wydajności, aczkolwiek posiadacze platform PCI-Express 3.0 muszą uważać na spadki wydajności. Podobnie było chociażby w przypadku AMD Radeon RX 6400 / 6500 XT. Powszechnie również wiadomo, iż wskazane jest włączenie Resizable BAR, dlatego na wykresach znajdziecie wyniki uwzględniające wszystkie wspomniane opcje. Warto jeszcze dodać, że chociaż Intel ARC A380 to stosunkowo energooszczędna konstrukcja (TDP 75W), to testowana wersja wymaga niestety 8-pinowego zasilania, pomimo iż urządzenie w grach pobiera przeważnie 55-60W.