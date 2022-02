Testy karty graficznej AMD Radeon RX 6500 XT - Wydajność, cena, porównanie PCI-E 3.0 vs PCI-E 4.0 i wydajność ray tracingu

Premiera karty graficznej AMD Radeon RX 6500 XT wywołała sporo kontrowersji, związanych z warstwą stricte sprzętową, jak również selekcją mediów mających zaszczyt w pierwszej kolejności sprawdzić tego potwora. Powodów takiego podejścia można się niestety łatwo domyślić, jednak jak głosi przysłowie - co się odwlecze, to nie uciecze. Najsłabsze NAVI ostatecznie załatwiliśmy własnymi środkami, aby spokojnie przygotować obiektywną recenzję, uwzględniającą szereg dodatkowych pomiarów. Znalazło się miejsce chociażby na porównanie wydajności interfejsów PCI-E 3.0 kontra PCI-E 4.0 oraz śledzenie promieni, a wszystko przeprowadzone w lżejszej procedurze doprawionej wieloma starszymi kartami graficznymi.

Autor: Sebastian Oktaba

Karty graficzne AMD Radeon RX 6000 razem z architekturą RDNA 2.0 wprowadzają szereg innowacji m.in.: Infinity Cache będący dodatkowym buforem pamięci podręcznej L3, wspomagającej VRAM poprzez zwiększenie przepustowości tego podsystemu. Rozwiązanie przypomina strukturę cache L3 stosowaną w architekturze procesorów AMD Zen 3. Jednak co ważniejsze - AMD wdrożyło sprzętową akcelerację śledzenia promieni w postaci Ray Accelerators tzn. dedykowanych jednostek obliczeniowych będących odpowiednikami NVIDIA RT Cores. Każdy blok CU (Compute Unit) posiada teraz jeden Ray Accelerator potrafiący wykonać do czterech operacji w cyklu zegarowym. Konkurencji dla jednostek NVIDIA Tensor realizujących DLSS nie wprowadzono, niemniej AMD forsuje programowe skalowanie nazwane FSR. Trzecia kluczowa technologia - Smart Access Memory - polega na udostępnieniu procesorowi pełnych zasobów pamięci graficznej (powyżej 4 GB), co przyspiesza przetwarzanie danych mając owocować wzrostem wydajności w grach komputerowych. Koniecznie będzie jednak posiadanie procesora AMD Ryzen 3000/5000 i płyty głównej z chipsetem AMD 500, zapewniających wsparcie PCI-Express 4.0, natomiast samo rozwiązanie wymaga dodatkowych optymalizacji po stronie deweloperów. Tyle chyba wystarczy w kwestii teorii...

AMD Radeon RX 6500 XT jest mały, energooszczędny, ale niestety również mocno poobcinany i relatywnie drogi. Jak wypadnie w stosunku do swojego poprzednika i najbliższej konkurencji? Pozostaje sprawdzić...

AMD Radeon RX 6500 XT bazuje na rdzeniu NAVI 24 XT, będącym pierwszym na świecie desktopowym układem graficznym wykonanym w litografii 6 nm autorstwa TSMC. Niewielki krok naprzód w kwestii miniaturyzacji zaowocował niestety wieloma radykalnymi cięciami w specyfikacji technicznej. Powierzchnia NAVI 24 XT jest ponad dwukrotnie mniejsza od kawałka krzemu napędzającego AMD Radeon RX 6600, co samo w sobie oczywiście nie byłoby problemem, gdyby nie redukcja pamięci Cache L1/L2 dokładnie o połowę względem starszego rodzeństwa. Solidnie przycięto również ilość jednostek wykonawczych, zostawiając zaledwie 1024 procesory strumieniowe, 32 jednostki renderujące, 64 jednostki teksturujące oraz 16 jednostek dedykowanych śledzeniu promieni. Mówimy zatem o bardzo słabym układzie graficznym. Co jeszcze warto odnotować - producent całkowicie pozbawił NAVI 24 XT sprzętowego kodowania wideo i dekodowania AV1. Chociaż rdzeń AMD Radeon RX 6500 XT prezentuje się bardzo skromnie, to jeszcze nie koniec terapii odchudzającej...

RTX 3050 GTX 1650 SUPER RX 5500 XT RX 6500 XT Architektura Ampere Turing RDNA 1.0 RDNA 2,0 Układ graficzny GA106 TU116 NAVI 14 XT NAVI 24 XT Litografia 8 nm 12 nm 7 nm 6 nm Rozmiar rdzenia 276 mm² 284 mm² 158 mm² 107 mm² Tranzystory 12 mld 7 mld 6 mld 5 mld Jednostki SP 2560 1280 1408 1024 Jednostki TMU 80 80 88 64 Jednostki ROP 48 32 32 32 Jednostki RT 20 - - 16 Jednostki Tensor 80 - - - Taktowanie bazowe 1552 MHz 1530 MHz 1607 MHz 2310 MHz Taktowanie boost 1777 MHz 1725 MHz 1845 MHz 2815 MHz Taktowanie pamięci 14000 MHz 15000 MHz 14000 MHz 18000 MHz Ilość pamięci 8 GB 4 GB 4 GB 4 GB Typ pamięci GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 128-bit 128-bit 128-bit 64-bit Przepustowość 224 GB/s 192 GB/s 224 GB/s 144 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x8 PCI-E 3.0 x16 PCI-E 4.0 x8 PCI-E 4.0 x4 Współczynnik TGP 130 W 100 W 130 W 107 W Cena startowa 249 USD 159 USD 169 USD 199 USD Data premiery Styczeń 2022 Październik 2019 Grudzień 2019 Styczeń 2022

AMD Radeon RX 6500 XT dysponuje tylko 4 GB GDDR6, pomimo iż producent wcześniej wielokrotnie podkreślał, że przytoczona wartość powinna wynosić więcej w przypadku współczesnych kart graficznych (LINK). Czarę goryczy przelewa 64-bitowy interfejs pamięci, która pomimo bardzo wysokiego taktowania sięgającego 18000 MHz, zapewnia zaledwie 144 GB/s przepustowości. Jakby złych wiadomości jeszcze nie wystarczyło, AMD Radeon RX 6500 XT wykorzystuje złącze PCI-Express 4.0 x4, dlatego na platformach posiadających tylko PCI-Express 3.0 x4 ostateczna wydajność może znacznie się pogorszyć (zwłaszcza gdy zabraknie VRAM). Ogólnej sytuacji raczej nie uratuje wysokie taktowanie rdzenia, potrafiącego w porywach osiągać nawet 3000 MHz. Niezbyt zachęcająco wygląda również cena startowa, wynosząca 199 dolarów, podczas gdy poprzednik kosztował 159 dolarów. Najbliższy konkurent w postaci NVIDIA GeForce RTX 3050 wyrwie z portfela wprawdzie 50 dolarów więcej, niemniej oferuje znacznie lepszą specyfikację. Cóż... faktyczną opłacalność zweryfikuje dopiero smutna rzeczywistość. UWAGA: na wykresach w niniejszym teście znajdziecie dwa wyniki AMD Radeon RX 6500 XT, gdzie porównałem wydajność karty z interfejsem PCI-E 3.0 oraz PCI-E 4.0.

AMD Radeon RX 6500 XT PCI-E 3.0 vs PCI-E 4.0