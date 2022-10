AMD Ryzen 7000 - nowy BIOS firmy MSI dla płyt głównych umożliwia OC układu graficznego oraz wyłączenie funkcji AVX

Desktopowe procesory AMD Ryzen 7000 to pierwsze w rodzinie, które posiadają zintegrowany układ graficzny Radeon. Jego konfiguracja nie jest złożona (tylko jeden blok WGP oraz 2 CU), ale posiada obsługę wszystkich najnowszych kodeków, co z pewnością jest sporym plusem gdy dochodzi do sytuacji gdy np. karta graficzna nam pada i zostaje odesłana na gwarancję. Firma MSI przygotowała nowy BIOS dla płyt głównych obsługujących procesory Ryzen 7000. Przynoszą one dwie istotne zmiany, w tym m.in. możliwość OC układu graficznego.

Nowy BIOS MSI dla płyt głównych AM5 oferuje możliwość podkręcenia zegarów układu graficznego RDNA 2 oraz opcję wyłączenia funkcji AVX.

Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon Graphics w procesorach Ryzen 7000 pracuje z zegarem 2200 MHz i nie ma opcji w oprogramowaniu by zmodyfikować taktowanie. Nowy BIOS od MSI umożliwia manualny overclocking zegara iGPU. Producent podkreśla jednak, że napięcie iGPU jest współdzielone z napięciem CPU, co finalnie wpływa również na OC samego procesora oraz jego wydajność. W instruktażowym filmie tajwańskiej firmy, zaprezentowano możliwości przetaktowania zegarów układu Radeon Graphics. Domyślne taktowanie 2200 MHz udało się podkręcić do 3000 MHz (3 GHz). Przy zastosowaniu pamięci DDR5 4800 MHz, zysk z OC sięgnął okolic 20% w programie 3DMark Fire Strike. Przy wykorzystaniu pamięci DDR5 6000 MHz, zysk z OC wyniósł prawie 22,5%.

Drugą zmianą wprowadzoną przez najnowszy BIOS od MSI jest możliwość wyłączenia funkcji AVX, AVX2 oraz AVX512. Wszystkie procesory AMD Ryzen 7000 domyślnie mają włączone wymienione przed momentem funkcje i nie ma możliwości ich wyłączenia. Nowa opcja może być przydatna, jeśli użytkownik np. nie chce korzystać z AVX512 bo nie będzie mu do niczego potrzebna. Po instalacji nowej wersji oprogramowania układowego, wystarczy wejść w opcje BIOS i wybrać czy chcemy z danej funkcji AVX korzystać czy też nie.

