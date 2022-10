Procesor AMD Ryzen 5 7600X może występować w wersji z dwoma blokami CCD, choć w teorii potrzebny jest tylko jeden

AMD Ryzen 5 7600X to 6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor oparty na nowej architekturze Zen 4 (5 nm). Jego specyfikacja mówi nam, że chip powinien składać się z jednego bloku CCD - w końcu pojedyncza matryca może zmieścić do ośmiu fizycznych rdzeni. Jak jednak odkrył znany overclocker der8auer, najtańszy model przeznaczony na platformę AM5 skrywa pod odpromiennikiem aż dwa bloki CCD, choć aktywny jest tylko jeden.

Póki co trudno stwierdzić, jak wiele Ryzenów 5 7600X wyposażonych jest w dwa bloki CCD. W końcu delidding tych procesorów nie należy do najprostszych zadań.

Jest to o tyle ciekawe, że 8-rdzeniowy Ryzen 7 7700X faktycznie składa się z jednego CCD. Wygląda więc na to, że popularny 6-rdzeniowiec w tym wariancie pierwotnie miał być Ryzenem 9 7900X czy 7950X, jednak po oblanym wewnętrznym teście jakości producent uznał, że procesor sprawdzi się jako niżej pozycjonowany model. Omawiany Ryzen 5 7600X został sprawdzony też za pomocą sondy termicznej. Jak widać na poniższym screenie, aktywny jest tylko jeden blok (wytwarza on sporo ciepła), podczas gry drugi jest całkowicie nieużywany podczas testu. Sugeruje to, że jest on uszkodzony lub sztucznie wyłączony z użytku.

Póki co trudno stwierdzić, jak wiele 6-rdzeniowych Ryzenów wyposażonych jest w dwa bloki CCD. Delidding tych procesorów nie należy do najprostszych zadań - odpromiennik chipu ma dosyć nietypowy kształt, a poza tym trzeba mieć na uwadze gęste rozmieszczone kondensatorów i lutowane moduły CCD i IOD. Warto jednak pamiętać, że liczba bloków ostatecznie stanowi wyłącznie ciekawostkę - koniec końców liczy się faktyczna specyfikacja. Nie mamy więc wątpliwości, że dla zwykłego użytkownika wiadomość o dodatkowych blokach pod IHS będzie bez większego znaczenia.

Źródło: WCCFTech, der8auer