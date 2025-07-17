Chieftec Iceberg - chłodzenie AiO powraca w białej odsłonie. Atrakcyjna konstrukcja pompki oraz podświetlane wentylatory
Pod koniec 2024 roku na PurePC ukazał się materiał, który omawiał nadchodzące wówczas chłodzenie AiO od marki Chieftec pod nazwą Iceberg. Model jest dostępny na rynku już jakiś czas, a sam producent postanowił go nieco odświeżyć, wprowadzając białą kolorystykę. Chłodzenie ponownie oferowane jest w dwóch wielkościach, nadal wspiera pokaźną ilość podstawek od Intela i AMD, a przy tym zapewnia ciekawą pompkę oraz przemyślane - w kwestii łączenia - wentylatory.
Chłodzenie wodne Chieftec Iceberg wkrótce trafi na półki sklepowe w nowej odsłonie. Tym razem będziemy mogli liczyć na białe wersje kolorystyczne, które pod względem specyfikacji będą takie same, co wcześniej.
Chieftec Iceberg to nowe chłodzenia AiO od dobrze znanej marki. W sprzedaży będą zestawy z chłodnicami 360 mm i 240 mm
Do cech charakterystycznych chłodzenia Chieftec Iceberg zaliczają się wspomniane na początku dwa elementy, czyli pompka i wentylatory. W przypadku tej pierwszej mamy do czynienia z obrotową tarczą (360 stopni), która pozwoli ustawić podświetlane logo pod odpowiednim dla naszej konfiguracji kątem, a także z tzw. lustrem nieskończoności. Rozwiązanie to prezentuje się całkiem atrakcyjnie, choć oczywiście nie każdemu musi przypaść do gustu. W drugim przypadku, a więc w kwestii wentylatorów, możemy liczyć na przydatny, zatrzaskowy system ich łączenia, który widoczny jest na poniższej grafice. Przy tym aspekcie można napomknąć, że białe wersje mają występować tylko z podświetlanymi wentylatorami - jest szansa, że z czasem się to zmieni.
|Chieftec Iceberg 240
|Chieftec Iceberg 360
|Podstawki Intela
|LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156
|Podstawki AMD
|AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1
|Blok chłodzący
|82,9 x 73,2 x 50,7 mm
Złącze: 3-pinowe A-RGB
Miedź + tworzywo sztuczne
|Pompka
|1800 - 2700 RPM
12 V / 0,2 A / 4,2 W / 4-pin PWM
|Radiator
|272 x 120 x 27 mm, Aluminium
|392 x 120 x 27 mm, Aluminium
|Długość rurki
|400 mm
|Wentylatory
|2 x 120 mm (500 - 2200 RPM)
64,72 CFM, 3,06 mmH2O, 34,7 dBA
Łożysko płynowe, 10,2 - 13,8 V, 0,21 A
2,13 - 2,90 W, 4-pin PWM + 3-pin ARGB (opcjonalnie)
|3 x 120 mm (500 - 2200 RPM)
64,72 CFM, 3,06 mmH2O, 34,7 dBA
Łożysko płynowe, 10,2 - 13,8 V, 0,21 A
2,13 - 2,90 W, 4-pin PWM + 3-pin ARGB (opcjonalnie)
|Wersje kolorystyczne
|Czarny, biały
|Waga
|1,73 kg
|1,9 kg
|Gwarancja
|36 miesięcy
|Cena*
|Czarny, 240 mm - 289 zł
Czarny, ARGB, 240 mm - 309 zł
|Czarny, 360 mm - ok. 330 zł
Czarny, ARGB, 360 mm - ok. 372 zł
*Ceny z serwisu Ceneo.
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Ponownie do sprzedaży wkroczą dwa warianty wielkościowe, a więc 240 i 360 mm. Obecne do tej pory czarne wersje cieszą się dobrymi opiniami (na podstawie tych ze sklepu x-kom), więc na pewno białe edycje będą tak samo udane, gdyż ich specyfikacja nie uległa zmianie. Na ten moment nie wiemy, kiedy dokładnie nowości trafią na rynek, ani też w jakiej cenie, aczkolwiek można zakładać, że zostanie naliczony "podatek od białego koloru", czyli innymi słowy: będzie drożej (wszak zazwyczaj tak właśnie jest). No cóż - czas pokaże, czy i tym razem ta niepisana zasada się sprawdzi.