Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Chłodzenie

Chieftec Iceberg - chłodzenie AiO powraca w białej odsłonie. Atrakcyjna konstrukcja pompki oraz podświetlane wentylatory

Natan Faleńczyk | 17-07-2025 07:00 |

Chieftec Iceberg - chłodzenie AiO powraca w białej odsłonie. Atrakcyjna konstrukcja pompki oraz podświetlane wentylatory Pod koniec 2024 roku na PurePC ukazał się materiał, który omawiał nadchodzące wówczas chłodzenie AiO od marki Chieftec pod nazwą Iceberg. Model jest dostępny na rynku już jakiś czas, a sam producent postanowił go nieco odświeżyć, wprowadzając białą kolorystykę. Chłodzenie ponownie oferowane jest w dwóch wielkościach, nadal wspiera pokaźną ilość podstawek od Intela i AMD, a przy tym zapewnia ciekawą pompkę oraz przemyślane - w kwestii łączenia - wentylatory.

Chłodzenie wodne Chieftec Iceberg wkrótce trafi na półki sklepowe w nowej odsłonie. Tym razem będziemy mogli liczyć na białe wersje kolorystyczne, które pod względem specyfikacji będą takie same, co wcześniej.

Chieftec Iceberg - chłodzenie AiO powraca w białej odsłonie. Atrakcyjna konstrukcja pompki oraz podświetlane wentylatory [1]
Źródło: Chieftec (edytowane)

Chieftec Iceberg to nowe chłodzenia AiO od dobrze znanej marki. W sprzedaży będą zestawy z chłodnicami 360 mm i 240 mm

Do cech charakterystycznych chłodzenia Chieftec Iceberg zaliczają się wspomniane na początku dwa elementy, czyli pompka i wentylatory. W przypadku tej pierwszej mamy do czynienia z obrotową tarczą (360 stopni), która pozwoli ustawić podświetlane logo pod odpowiednim dla naszej konfiguracji kątem, a także z tzw. lustrem nieskończoności. Rozwiązanie to prezentuje się całkiem atrakcyjnie, choć oczywiście nie każdemu musi przypaść do gustu. W drugim przypadku, a więc w kwestii wentylatorów, możemy liczyć na przydatny, zatrzaskowy system ich łączenia, który widoczny jest na poniższej grafice. Przy tym aspekcie można napomknąć, że białe wersje mają występować tylko z podświetlanymi wentylatorami - jest szansa, że z czasem się to zmieni.

  Chieftec Iceberg 240 Chieftec Iceberg 360
Podstawki Intela LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156
Podstawki AMD AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1
Blok chłodzący 82,9 x 73,2 x 50,7 mm
Złącze: 3-pinowe A-RGB
Miedź + tworzywo sztuczne
Pompka 1800 - 2700 RPM
12 V / 0,2 A / 4,2 W / 4-pin PWM
Radiator 272 x 120 x 27 mm, Aluminium 392 x 120 x 27 mm, Aluminium
Długość rurki 400 mm
Wentylatory 2 x 120 mm (500 - 2200 RPM)
64,72 CFM, 3,06 mmH2O, 34,7 dBA
Łożysko płynowe, 10,2 - 13,8 V, 0,21 A
2,13 - 2,90 W, 4-pin PWM + 3-pin ARGB (opcjonalnie)		 3 x 120 mm (500 - 2200 RPM)
64,72 CFM, 3,06 mmH2O, 34,7 dBA
Łożysko płynowe, 10,2 - 13,8 V, 0,21 A
2,13 - 2,90 W, 4-pin PWM + 3-pin ARGB (opcjonalnie)
Wersje kolorystyczne Czarny, biały
Waga 1,73 kg 1,9 kg
Gwarancja 36 miesięcy
Cena* Czarny, 240 mm - 289 zł
Czarny, ARGB, 240 mm  - 309 zł		 Czarny, 360 mm - ok. 330 zł
Czarny, ARGB, 360 mm - ok. 372 zł

*Ceny z serwisu Ceneo.

Chieftec Iceberg - chłodzenie AiO powraca w białej odsłonie. Atrakcyjna konstrukcja pompki oraz podświetlane wentylatory [2]
Źródło: Chieftec (edytowane)

Chłodzenie AiO vs chłodzenie powietrzem na Intel Core i5-14600K plus undervolting - be quiet! Silent Loop 3 vs Pure Rock Pro 3

Ponownie do sprzedaży wkroczą dwa warianty wielkościowe, a więc 240 i 360 mm. Obecne do tej pory czarne wersje cieszą się dobrymi opiniami (na podstawie tych ze sklepu x-kom), więc na pewno białe edycje będą tak samo udane, gdyż ich specyfikacja nie uległa zmianie. Na ten moment nie wiemy, kiedy dokładnie nowości trafią na rynek, ani też w jakiej cenie, aczkolwiek można zakładać, że zostanie naliczony "podatek od białego koloru", czyli innymi słowy: będzie drożej (wszak zazwyczaj tak właśnie jest). No cóż - czas pokaże, czy i tym razem ta niepisana zasada się sprawdzi.

Chieftec Iceberg - chłodzenie AiO powraca w białej odsłonie. Atrakcyjna konstrukcja pompki oraz podświetlane wentylatory [3]
Źródło: Chieftec

Chieftec Iceberg - chłodzenie AiO powraca w białej odsłonie. Atrakcyjna konstrukcja pompki oraz podświetlane wentylatory [4]
Źródło: Chieftec

Chieftec Iceberg - chłodzenie AiO powraca w białej odsłonie. Atrakcyjna konstrukcja pompki oraz podświetlane wentylatory [5]Źródło: Chieftec (edytowane)

Źródło: TechPowerUp, Chieftec, Intel
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Efekt kominowy zamiast wentylatorów. 110-centymetrowa rura z PLA chłodzi Ryzena 7 9800X3D lepiej niż fabryczny zestaw

Efekt kominowy zamiast wentylatorów. 110-centymetrowa rura z PLA chłodzi Ryzena 7 9800X3D lepiej niż fabryczny zestaw

72
Gracz przykręcił do GeForce RTX 4060 radiator wielkości cegły. Powstała z tego najszybsza pasywnie chłodzona karta graficzna

Gracz przykręcił do GeForce RTX 4060 radiator wielkości cegły. Powstała z tego najszybsza pasywnie chłodzona karta graficzna

36
Cooler Master V8 ACE 3DHP - premiera flagowego chłodzenia powietrznego dla najbardziej wymagających procesorów

Cooler Master V8 ACE 3DHP - premiera flagowego chłodzenia powietrznego dla najbardziej wymagających procesorów

41
Cooler Master MasterFan A oraz MasterFan M - Nowe serie wentylatorów o bardzo wysokiej wydajności pracy

Cooler Master MasterFan A oraz MasterFan M - Nowe serie wentylatorów o bardzo wysokiej wydajności pracy

39
Apacer GraTherX dla DDR5. Pasywne chłodzenie z grafenem i miedzią ma zbić temperaturę modułów nawet o 23,4°C

Apacer GraTherX dla DDR5. Pasywne chłodzenie z grafenem i miedzią ma zbić temperaturę modułów nawet o 23,4°C

16
Liczba komentarzy: 4

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.