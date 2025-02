Intel Arrow Lake - podstawka LGA 1851 będzie kompatybilna z większością chłodzeń na socket LGA 1700

Już jakiś czas temu austriacka Noctua potwierdziła kompatybilność swoich coolerów przeznaczonych dla procesorów Intel Core 12. i 13. oraz 14. generacji z nadchodzącym socketem LGA 1851 dla CPU z rodziny Arrow Lake. Teraz potwierdza to również amerykańska marka osprzętu komputerowego Azza. Co więcej, obie firmy dowodzą, że obejdziemy się najprawdopodobniej bez nowych zestawów montażowych i dodatkowych adapterów.

Najprawdopodobniej podstawka LGA 1851 dla CPU z rodziny Intel Arrow Lake będzie w pełni kompatybilna z chłodzeniami dla procesorów na socket LGA1700, a więc jednostek Intel Core 12. i 13. oraz 14. generacji.

Jakiś czas temu wyciekły również wymiary gniazda i rozstaw montażowy dla podstawki LGA 1851, które wynoszą 45 mm x 37,55 mm. Zatem mówimy dokładnie o tych samych wymiarach co dla socketu LGA 1700, mimo przyrostu pinów kontaktowych o 151 sztuk, czyli o 9%. Zgodnie z przeciekiem nowe gniazdo ma o 89% większy nacisk montażowy niż jego poprzednik, co może przyczynić się do lepszego odprowadzania ciepła z jednostek nowej generacji. Natomiast te z kolei powinny pojawić się na rynku już w 2024 i 2025 roku.

Azza w instrukcji montażowej do swoich najnowszych chłodzeniach cieczy AIO: Cube 240 i Cube 360 wskazuje na pełną kompatybilność z chłodzeniami dla procesorów na socket LGA1851. Na powyższym zdjęciu, które udostępnił jeden z użytkowników Reddita, możemy zauważyć, że montaż nie wymaga nowego zestawu montażowego, ani dodatkowych adapterów. Można zatem stwierdzić, że większość obecnych na rynku coolerów (o ile ich wydajność będzie odpowiednia) będzie mogła zostać wykorzystana do schłodzenia procesorów z rodziny Intel Arrow Lake.

Źródło: KitGuru, Tom's Hardware, Reddit (@bizude)