Intel opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 roku. Zaskakuje przede wszystkim niski zysk netto

Wyniki finansowe Intela z drugiego kwartału 2023 roku nie były do końca jednoznaczne. Z jednej strony firma uzyskała lepszy rezultat niż kwartał wcześniej, z drugiej wypadła gorzej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. W branży pojawiają się pierwsze oznaki końca kryzysowego okresu. Wygląda jednak na to, że Intel nie wyszedł jeszcze z dołka. Niepokojący jest bardzo niski zysk netto i jego spadek w porównaniu do Q3 2022.

Przychody Intela w Q3 2023 wyniosły 14,2 mld USD. Jednocześnie firma odnotowała niski zysk netto. Wyniósł zaledwie 0,3 mld USD (GAAP). W przypadku wyników non-GAAP był jednak dużo lepszy.

Łączne przychody Intela w trzecim kwartale bieżącego roku wyniosły 14,2 mld dolarów. Jest to wynik o 8% gorszy niż przed rokiem. Jednocześnie jednak odnotowano zauważalny wzrost przychodów w porównaniu z poprzednim kwartałem. Znacznie gorzej wypadł zysk operacyjny. Wyniósł on zaledwie 0,3 mld USD (GAAP) i był o 71% niższy niż w trzecim kwartale 2022 roku. Tak źle nie jest w przypadku wyników non-GAAP, ponieważ odnotowano tutaj 1,7 mld dolarów zysku netto. To rezultat lepszy niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

GAAP Q3 2023 Q2 2023 Q3 2022 Przychód 14,2 mld USD 12,9 mld USD 15,3 mld USD Marża brutto 42,5% 35,8% 42,6% Koszty operacyjne 5,2 mld USD 5,5 mld USD 6,0 mld USD Zysk netto (strata) 0,3 mld USD 1,5 mld USD 1,0 mld USD Zysk (strata) na akcję 0,07 USD 0,35 USD 0,25 USD

Non-GAAP Q3 2023 Q2 2023 Q3 2022 Przychód 14,2 mld USD 12,9 mld USD 15,3 mld USD Marża brutto 45,8% 39,8% 45,9% Koszty operacyjne 4,6 mld USD 4,7 mld USD 5,4 mld USD Zysk netto (strata) 1,7 mld USD 0,5 mld USD 1,5 mld USD Zysk (strata) na akcję 0,41 USD 0,13 USD 0,37 USD

Przychód Q3 2023 Q2 2023 Q3 2022 Client Computing Group (CCG) 7,9 mld USD 6,8 mld USD 8,1 mld USD Data Center and AI (DCAI) 3,8 mld USD 4,0 mld USD 4,3 mld USD Network and Edge (NEX) 1,5 mld USD 1,4 mld USD 2,1 mld USD Mobileye 0,53 mld USD 0,45 mld USD 0,45 mld USD Intel Foundry Services (IFS) 0,31 mld USD 0,23 mld USD 0,08 mld USD

Najwyższe przychody w trzecim kwartale odnotowano w segmencie Client Computing Group (7,9 mld USD), w którym znajdują się między innymi konsumenckie procesory komputerowe. To między innymi zasługa dosyć udanych jednostek Raptor Lake. Uzyskany wynik jest sporo lepszy niż w poprzednim kwartale (6,8 mld USD), ale jednocześnie gorszy niż w Q3 2022 (8,1 mld USD). Spadły też przychody w segmencie Data Center and AI. W ostatnim kwartale wyniosły 3,8 mld USD, w Q2 2023 było to 4,0 mld USD, a w analogicznym okresie zeszłego roku 4,3 mld USD. Trudno się jednak temu dziwić, biorąc pod uwagę presję, jaką wywiera na Intel firma AMD za pośrednictwem swoich produktów serwerowych.

Pozostałe segmenty mają mniejszy wpływ na ogólne wyniki finansowe. Dział Network and Edge to 1,5 mld dolarów przychodu. Jest to więcej niż w Q2 2023 (1,4 mld dolarów) i znacznie mniej niż w Q3 2022 (2,1 mld USD). Stosunkowo dobrze wypadły działy Mobileye oraz Intel Foundry Services. Ten drugi odnotował kilkuset procentowy wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, ale wciąż znajduje się na minusie. Przy łącznych przychodach 0,31 mld USD ma jednak bardzo ograniczony wpływ na ogólne wyniki. Choć wysokość zysku netto (GAAP) Intela może niepokoić, to przychody są średnio wyższe niż trzy miesiące wcześniej. To daje ostrożne powody do optymizmu, ale trudno jednoznacznie wyrokować, jak sytuacja będzie kształtowała się w przyszłości.

Źródło: Intel