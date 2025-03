Intel ujawnił wyniki finansowe za Q2 2023 - jest lepiej niż kwartał wcześniej, ale nadal słabiej niż rok temu

W kwietniu Intel ujawnił wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku, które okazały się najsłabszymi rezultatami od wielu lat. Przedsiębiorstwo borykało się w pierwszych miesiącach 2023 roku z dużym spadkiem przychodu oraz marży brutto, co bezpośrednio przełożyło się także na zysk netto. Wczoraj wieczorem firma zaprezentowała z kolei najświeższe wyniki finansowe za okres od kwietnia do czerwca tego roku. Intel uzyskał nieco lepsze rezultaty niż wcześniej, ale nadal poniżej poziomu, który można określić sukcesem.

Intel zaprezentował wyniki finansowe za drugi kwartał 2023 roku. Przedsiębiorstwo wygenerowało przychód na poziomie 12,9 mld dolarów oraz zysk netto na poziomie 1,5 mld dolarów (GAAP).

W drugim kwartale 2023 roku, Intel wygenerował łączny przychód w wysokości 12,9 miliarda dolarów. Jest to rezultat nieco wyższy od tego z poprzedniego kwartału (11,7 mld dolarów), na co wpływ miały przede wszystkim poprawione wyniki działu Client Computing Group. Przychód działu CCG w Q2 2023 wyniósł bowiem 6,8 mld USD, podczas gdy kwartał wcześniej wynik wynosił 5,8 mld USD. Trochę lepiej poradził sobie również dział Intel Foundry Services (IFS). Nieco wzrosła również marża brutto, zarówno w kontekście wyników GAAP jak również Non-GAAP. W wariancie GAAP widać dzięki temu odczuwalnie wyższy zysk, będący teraz na plusie w wysokości 1,5 mld dolarów. W Q1 2023 Intel miał natomiast stratę w wysokości 2,8 mld USD.

GAAP Q2 2023 Q1 2023 Q2 2022 Przychód 12,9 mld USD 11,7 mld USD 15,3 mld USD Marża brutto 35,8% 34,2% 36,5% Koszty operacyjne 5,5 mld USD 5,4 mld USD 6,2 mld USD Zysk netto (strata) 1,5 mld USD (2,8 mld USD) (0,5 mld USD) Zysk (strata) na akcję 0,35 USD (0,66 USD) 0,11 USD

Non-GAAP Q2 2023 Q1 2023 Q2 2022 Przychód 12,9 mld USD 11,7 mld USD 15,3 mld USD Marża brutto 39,8% 38,4% 44,8% Koszty operacyjne 4,7 mld USD 4,8 mld USD 5,5 mld USD Zysk netto (strata) 0,5 mld USD (0,2 mld USD) 1,1 mld USD Zysk (strata) na akcję 0,13 USD (0,04 USD) 0,28 USD

Przychód Q2 2023 Q1 2023 Q2 2022 Client Computing Group (CCG) 6,8 mld USD 5,8 mld USD 7,7 mld USD Data Center and AI (DCAI) 4,0 mld USD 3,7 mld USD 4,7 mld USD Network and Edge (NEX) 1,4 mld USD 1,5 mld USD 2,2 mld USD Mobileye 454 mln USD 458 mln USD 460 mln USD Intel Foundry Services (IFS) 232 mln USD 118 mln USD 122 mln USD

W przypadku działu Data Center and AI (DCAI), Intel wygenerował przychód rzędu 4 miliardów dolarów. O ile kwartalnie jest to wynik lepszy, tak w porównaniu rok do roku widać spadek o 700 milionów dolarów. Przedsiębiorstwo już nawet nie kryje się z tym, że jednym z powodów tego spadku jest coraz silniejsza konkurencja na rynku serwerów. Choć nie pada tutaj nazwa AMD, możemy śmiało założyć, że kolejne generacje układów AMD EPYC mają istotny wpływ na wyniki Intela w tymże dziale. Jeśli chodzi o trzeci kwartał, to Intel prognozuje przychód w wysokości między 12,9 a 13,9 miliarda dolarów. Zauważalnie wyższa ma być marża brutto (Non-GAAP) w wysokości 43% (w Q2 2023 jest to 39,8%). Zysk na akcję (Non-GAAP) również ma się zwiększyć z 0,13 USD do 0,20 USD. Przy okazji prezentacji wyników, Intel potwierdził również nadchodzącą premierę procesorów Meteor Lake (debiut w tym kwartale, najpewniej we wrześniu). Poinformowano również o pierwszych działających próbkach Arrow Lake, które są obecnie testowane w laboratoriach Intela. Dodatkowo w 2024 roku mamy doczekać się premier dwóch serii procesorów konsumenckich: Arrow Lake (desktop / laptop) oraz Lunar Lake (laptop).

