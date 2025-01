Intel wprowadza duże zmiany w firmie. Intel Foundry Services stanie się niemalże odrębnym przedsiębiorstwem

W marcu 2023 roku CEO firmy Intel Pat Gelsinger przedstawił nową strategię IDM 2.0, która obejmuje budowę dwóch nowych fabryk, współpracę z takimi podmiotami jak TSMC oraz IBM, a także dużą zmianę funkcjonowania Intel Foundry Services. Teraz w czerwcu 2023 Intel przestawił dokładne szczegóły tych zmian i jak będzie funkcjonowała ta odnoga przedsiębiorstwa. IFS ma zająć między innymi produkcją chipów dla zewnętrznych zleceniodawców.

Intel omawia dokładne zmiany i funkcjonowanie Intel Foundry Services po wprowadzeniu projektu IDM 2.0. IFS ma stać się niemalże odrębnym przedsiębiorstwem, które zajmie się produkcją dla zewnętrznych podmiotów.

Intel Foundry Services ma koncentrować się na opracowywaniu technologii litograficznych, projektowaniu układów krzemowych oraz na produkcji własnej na potrzeby Intela, jaki i na potrzeby zewnętrznych zleceniodawców. Dotychczas IFS było rozliczane finansowo wraz z głównym trzonem firmy. Zmiany wraz z wprowadzeniem IDM 2.0 sprawiły, że podmiot został częściowo wydzielony i od teraz będzie funkcjonował finansowo jak niemalże osobna firma. Zatem ujrzymy zestawienia kwartalne i roczne nie tylko dla firmy Intel, ale również dla samego Foundry Services. Było to możliwe między innymi dlatego, że główny człon firmy został klientem "zero" dla IFS. Przedsiębiorstwo prognozuje, że ma to przynieść ujemną marżę operacyjną, redukcję kosztów od 8 do 10 miliardów dolarów i zmniejszenie ryzyka dla klientów zewnętrznych.

David Zinsner (wiceprezes wykonawczy i dyrektor finansowy) i Jasonem Grebe (wiceprezes korporacyjny) przedstawili, że podjęte zmiany mają przełożyć się na sprawność realizacji planów "przegonienia" TSMC do 2025 roku. Intel szacuje, że wprowadzenie strategii IDM 2.0 i reorganizacja IFS pozwoli na realizacje planu rozwojowego firmy bez żadnych opóźnień. Ze slajdów wynika, że firma oczekuje wprowadzenia litografii 18A jeszcze przed tym jak TSMC wprowadzi swoją technologię 2 nm. Wszystko to ma również przełożyć się na zachęcenie nowych klientów zewnętrznych do korzystania z technologii litograficznej i projektowej Intel Foundry Services. Można zatem stwierdzić, że firma Santa Clara chce połączyć to co najlepsze z TSMC i ARM. Produkować, projektować, a nawet w pewnym stopniu licencjonować swoją technologię.

