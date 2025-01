Intel XeSS został już zaadaptowany do ponad 50 gier. Technika dostępna jest od teraz w grze Diablo IV

W zeszłym roku Intel wprowadził technikę XeSS (Xe Super Sampling), która obecnie konkuruje z rozwiązaniami NVIDII oraz AMD - odpowiednio z DLSS oraz FSR. Intel XeSS, podobnie jak NVIDIA DLSS, wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do poprawy wydajności poprzez upscalowanie obrazu z niższej rozdzielczości do docelowej, wybranej przez użytkownika. Producent pochwalił się stopniem zaadaptowania swojego rozwiązania w dotychczasowych grach, Choć DLSS czy FSR mogą pochwalić się znacznie większą liczbą wspieranych gier, Intel XeSS radzi sobie na rynku coraz lepiej.

Intel ogłosił, że technika XeSS jest już dostępna w ponad 50 grach. Najnowszą produkcją, która doczekała się wsparcia dla niej, jest Diablo IV.

Jedną z najnowszych gier, które otrzymały wsparcie dla Intel XeSS, jest Diablo IV, który oficjalnie zadebiutował na rynku w zeszłym tygodniu. Początkowo gra Blizzarda oferowała obsługę DLSS (zarówno Super Resolution jak i Frame Generation), ale szybko dodano także konkurencyjny XeSS. Łącznie mowa już o ponad 50 grach oraz programach. Wśród popularnych tytułów, w których dostępny jest XeSS, warto wymienić takie tytuły jak Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3: Dziki Gon, Dying Light 2, Call of Duty Modern Warfare II oraz Warzone 2.0, Gotham Knights, Hi-Fi Rush, Forza Horizon 5 czy Returnal.

Intel opublikował także kilka nowych slajdów, w których prezentuje wzrost wydajności na kartach graficznych Intel ARC A380 oraz ARC A750. W tym pierwszym wypadku, do porównania wybrano gry działające w rozdzielczości Full HD z aktywnym Ray Tracingiem. W przypadku mocniejszego modelu ARC A750, porównanie dotyczyło gier w rozdzielczościach Full HD oraz Quad HD (2560 x 1440). We wszystkich przypadkach Intel XeSS odpalony był w trybie Performance. Przypominamy także, że działanie XeSS jest najbardziej efektywne właśnie na kartach Intela z racji obecności w nich sprzętowych jednostek Matrix Engine (XMX), które są wykorzystywane m.in. do akceleracji Xe Super Sampling.

Źródło: Intel