Intel XeSS 1.1 SDK został opublikowany. Na jakie zmiany można liczyć w najnowszej wersji techniki upscalingu obrazu?

Intel XeSS to technika upscalingu obrazu, która stanowi alternatywę dla rozwiązań NVIDII i AMD. Najlepiej spisuje się na kartach graficznych z rodziny Intel ARC, które wykorzystują rdzenie XMX, ale działa także na układach konkurencji. Firma z Santa Clara zaprezentowała właśnie jej nową wersję XeSS 1.1, która zapewni wyższą wydajność i lepszą jakość obrazu wyświetlanego w grach. Głównym problemem pozostaje na razie mała liczba wspieranych tytułów.

Ulepszeń doczekały się trzy implementacje jądra techniki. Pierwsza (Advanced XeSS Upscaling Model) jest dedykowana układom Intel ARC, druga (XeSS Upscaling Model) znajduje zastosowanie w przypadku zintegrowanych układów graficznych Intel Iris Xe. Trzecia implementacja działa w oparciu o tryb zgodności i jest wykorzystywana w przypadku kart graficznych innych producentów. We wszystkich tych wariantach dokonano głębokich niskopoziomowych optymalizacji, co powinno dać odpowiednie rezultaty podczas rozgrywki.

Według danych przedstawionych przez Intel, dzięki powyższym ulepszeniom, w przypadku dedykowanych kart graficznych, możliwe jest teoretycznie uzyskanie wydajności lepszej o 20%. Na niższy wzrost mogą liczyć użytkownicy zintegrowanych układów. Mowa jest tutaj o około 9%. Bardziej imponująco prezentują się jednak ulepszenia w jakości generowanego obrazu. W przypadku XeSS 1.1 brak jest charakterystycznego migotania i mory, które były cechą poprzedniej wersji techniki. Mamy zatem do czynienia z dużo większą temporalną stabilnością grafiki. Jako przykład podano grę Shadow of the Tomb Raider, ale podobne rezultaty mają być możliwe do uzyskania w przypadku wszystkich produkcji wykorzystujących technikę.

XeSS wspiera cztery rodzaje ustawień: Performance, Balanced, Quality i Ultra Quality. Pierwsza z tych opcji, daje teoretycznie najgorszą jakość i jest zalecana w przypadku zintegrowanych układów graficznych. Rozdzielczość wyjściowa jest w tym przypadku dokładnie dwa razy wyższa niż rozdzielczość wejściowa. W przypadku 1920x1080 dochodzi zatem do upscalowania obrazu z 960x540. W trybie zapewniającym najwyższą jakość mowa jest o mnożniku rzędu 1,3, co daje zauważalnie lepszy efekt końcowy, ale także niższy przyrost liczby FPS-ów.

Intel pochwalił się też dokładnymi wynikami wydajności, jakie możliwe są do uzyskania dzięki XeSS we wspieranych tytułach. Testy przeprowadzono w rozdzielczości 1440p z wykorzystaniem ray tracingu na karcie graficznej Intel ARC A770. Zastosowanie techniki pozwala w skrajnym przypadku podwoić liczbę FPS-ów. Tak było w grach Ghostwire Tokyo oraz Hitman 3. Zmierzono również wydajność XeSS na układzie graficznym zintegrowanym z procesorem Intel Core i7-1370P. Tutaj wzrost wydajności jest znacznie skromniejszy i oscyluje w granicach 30-50%. W obu przypadkach nie są to tak imponujące wyniki, jak przy zastosowaniu techniki NVIDIA DLSS, ale cieszy dostępność alternatywy, która będzie z pewnością konsekwentnie rozwijana.

Źródło: Intel, WCCFTech