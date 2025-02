Intel Core Ultra - do serii Meteor Lake dołączą energooszczędne jednostki. Ich nazewnictwo będzie jednak ciężkie do zrozumienia

W połowie 2023 roku dowiedzieliśmy się o nowym nazewnictwie procesorów Intela, które ma wejść w życie od 14. generacji jednostek z rodziny Meteor Lake. Zamiast znanego nam Intel Core i5, ujrzymy teraz układy z serii Core Ultra 5 itd. Znajdą się wśród nich także procesory o niskim poborze mocy, a dla jasności w ich nazwie umieszczono dopisek "U". Nowe informacje zdradzają cztery nadchodzące jednostki, natomiast określenie ich przeznaczenia może się okazać nieco problematyczne dla nowych użytkowników.

Do nowych procesorów Intel Core Ultra z rodziny Meteor Lake mają dołączyć również energooszczędne jednostki i właśnie poznaliśmy cztery konkretne modele. Niestety ich oznaczenia nie ułatwiają interpretacji nowym osobom.

Na chińskim portalu Bilibili pojawił się wpis znanego i rzadko mylącego się informatora, który kryje się pod nazwą Golden Pig Upgrade. Tym razem przedstawiono informacje, które odnoszą się do czterech nowych modeli procesorów z rodziny Intel Meteor Lake. Zostaną one częścią segmentu o niższym poborze mocy (U), natomiast sama seria będzie zawierać w sobie także wydajniejsze modele (analogicznie o oznaczeniach P, H oraz HX). Nowość z omawianego segmentu nie będzie jednak zbyt łatwa do interpretacji, zważywszy na zastosowane nazewnictwo. Omawiane modele to: Intel Core Ultra 5 125U i 134U, a także Core Ultra 7 155U oraz 164U. Oznaczenia nie mówią nam zbyt wiele, oprócz tego, że jednostki należą do wspomnianej serii U. Natomiast różnią się od siebie parametrem TDP.

Jak możemy zauważyć na zrzucie ekranu powyżej, dwie jednostki mają TDP na poziomie 15 W, natomiast w ostatnich wynosi ono 9 W. Z pewnością seria Intel Meteor Lake U15 i U9 nie jest zbyt przyjazna do odczytu dla zwykłego użytkownika. Samo słowa "Ultra" także kojarzy się z większą mocą, tymczasem w tym wypadku nie ma to już większego znaczenia. Oczywiście ruch ze strony Intela jest bardzo dobry pod względem wprowadzenia energooszczędnych jednostek, wszak można zauważyć, że są one wykorzystywane w coraz większej liczbie urządzeń. Natomiast nad samymi nazwami warto byłoby nieco popracować. Oczywiście omawiane procesory jeszcze nie zostały zapowiedziane, aczkolwiek z pewnością dowiemy się o nich więcej już w połowie grudnia 2023 roku.

Źródło: Bilibili @Golden Pig Upgrade