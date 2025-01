Thermaltake TH V2 Ultra ARGB Sync - premiera odświeżonej linii chłodzeń All in One z radiatorami do nawet 420 mm

Thermaltake to znany i lubiany producent osprzętu komputerowego ze średniej i wyższej półki. Firma tym razem postanowiła odświeżyć swoją już dwuletnią linię chłodzeń wodny All in One. Seria TH V2 Ultra ARGB Sync zapowiada niezłą wydajność za sprawą ulepszonej pompy zintegrowanej z blokiem wodnym oraz zastosowaniu wentylatorów o lepszych parametrach. Względem poprzedników otrzymamy również programowalny wyświetlacz LCD.

Seria chłodzeń All in One Thermaltake TH V2 Ultra ARGB Sync została wyposażona w nowy blok z miedzianą podstawą i zintegrowaną pompą, której silnik pracuje w zakresie od 1500 RPM do 3300 RPM zużywając przy tym do 5,16 W energii elektrycznej. Warto podkreślić, że względem poprzedników dostajemy tutaj możliwość regulacji prędkości obrotowej. Na górze bloku wodnego znajdziemy programowalny wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej 2,1 cala i rozdzielczości 480 x 480 pikseli. Sterowanie obrotami pompy, jak i wyświetlaczem jest możliwe dzięki podpięciu przewodu micro-USB do wewnętrznego USB (9 pin) na płycie głównej. Dzięki oprogramowaniu TT RGB Plus 2.0 jesteśmy w stanie wyświetlać na bloku wodnym parametry naszego PC i wszelkiego rodzaju GIF-y do maksymalnego rozmiaru 20 MB.

Linia AIO TH V2 Ultra ARGB Sync składa się z radiatorów od 120 mm do nawet 420 mm. Thermaltake przygotował zatem propozycję do niemalże każdej obudowy PC. Na chłodnicach: 120 mm, 240 mm oraz 360 mm odnajdziemy wentylatory 120 mm o prędkości obrotowej od 500 RPM do 2000 RPM i przepływności powietrza do 57,05 CFM. Dużej poprawnie uległo ciśnienie statyczne generowane przez łopatki, które teraz wynosi 2,23 mm-H2O. Poziom głośności deklarowany przez producenta to: 25,8 dB. Radiatory: 280 mm i 420 mm zostały wyposażone w wentylatory 140 mm, które charakteryzują się prędkością obrotową od 500 RPM do 1800 RPM i przepływnością powietrza równą 84,32 CFM. Również tutaj poziom ciśnienia statycznego urósł do wartości 3,02 mm-H2O, a deklarowany maksymalny generowany hałas to 34,7 dB.

Warto zaznaczyć, że długość węży niezależnie od modelu jest równa 460 mm, co powinno zapewnić dość komfortowy montaż nawet w dużych obudowach. Nowa linia chłodzeń AIO jest dostosowana do podstawek Intela: LGA 2066, LGA 2011-3, LGA 2011, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1156/1155, LGA 1151/1150 oraz AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2 i FM1. Seria Thermaltake TH V2 Ultra ARGB Sync wejdzie do sprzedaży 12 września tego roku, a ceny w przedsprzedaży wyglądają następująco: TH120 V2 Ultra - 126,10 euro/567,12 zł, TH240 V2 Ultra - 167,36 euro/ 752,68 zł, TH280 V2 Ultra - 175,30 euro/788,39 zł, TH360 V2 Ultra - 187,02 euro/841,10 zł, TH420 V2 Ultra - 208,03 euro/935,59 zł.

