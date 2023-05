Cooler Master MasterLiquid L Core - premiera nowej serii wszechstronnych systemów chłodzenia All-In-One

Cooler Master od lat znane jest z nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań chłodzących do PC. Teraz zaś na rynek wchodzi kolejna seria - zaprezentowano bowiem nowe systemy All-In-One z serii MasterLiquid L Core. Jak podkreśla firma podczas ich promowania, są one przeznaczone nie tylko dla fanów gier czy pecetowych entuzjastów, lecz także dla zwykłych użytkowników. Poniżej znajdziecie zaś garść informacji o wspomnianych produktach.

Cooler Master wprowadza na rynek serię MasterLiquid L Core, która cechować się ma bardzo uniwersalnym podejściem.

Seria zestawów chłodzenia Cooler Master MasterLiquid L Core ma zapewnić niższe temperatury CPU, a także cichą i płynną pracę, niezależnie od tego czy komputer służy graniu, wielozadaniowej pracy, czy przeglądaniu Internetu. Do ważniejszych cech nowych produktów należy innowacyjna komora Gen S Dual, mająca zwiększać przepływ i ciśnienie wody. Co więcej, specjalna miedziana podstawa ma skutecznie schładzać gorące punkty. Warto wyróżnić większą powierzchnię chłodnicy, która również ma mieć wpływ na szybsze pozbywanie się ciepła.

Zestawy Cooler Master MasterLiquid L Core będą dostępne z dwoma (240L) lub trzema (360L) fabrycznie preinstalowanymi wentylatorami ARGB. Rotory te mają zapewnić nie tylko doskonałe chłodzenie, ale także efektowne iluminacje we wnętrzu obudowy. Ponadto nowe produkty wyróżniają się wyglądem łączącym w sobie cechy klasycznego oraz nowoczesnego designu. Warto dodać, że w opakowaniu z chłodzeniem użytkownicy znajdą tubkę pasty termoprzewodzącej CryoFuze, która powinna dodatkowo przyczynić się do niższych temperatur.

Głos na temat nowych chłodzeń AiO zabrał sam dyrektor generalny Cooler Master, Jimmy Sha, który mówi: „Cieszymy się, że możemy przedstawić serię MasterLiquid L Core, najnowszy dodatek do naszej oferty urządzeń chłodzących. Nasz zespół stworzył produkt, który nie tylko dobrze działa, ale także dobrze wygląda. Jest doskonały dla graczy i fanów komputerów PC, którzy chcą, aby ich wrażenia były płynne i atrakcyjne wizualnie”. Zestawy Cooler Master MasterLiquid L Core trafiają do sklepów w następujących cenach oraz specyfikacjach:

Wentylatory debiutującej właśnie serii osiągają prędkość obrotową do 1750 RPM przy przepływie powietrza na poziomie 71,93 CFM, hałasie pompy wynoszącym do 12 dBA i maksymalnym hałasie wentylatorów 27,2 dBA. Ciśnienie statyczne to już z kolei maksymalne 1,86 mmH₂O. Chłodzenia Cooler Master MasterLiquid 240L Core można zainstalować na socketach CPU takich jak: LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, AM3, AM3+, AM2+, AM2 oraz FM2. Po dodatkowe informacje na temat chłodzeń (pełne wymiary itd.) można udać się na oficjalne strony urządzeń, które podlinkowaliśmy powyżej.

Źródło: Cooler Master