Lian Li UNI FAN P28 - premiera wydajnych wentylatorów o grubości 28 mm i akcesorium Side ARGB Strip

Lian Li to chińska firma znana z bardzo dobrej jakości produktów i akcesoriów do komputerów PC. Przedsiębiorstwo wydało na rynek nowy wydajny wentylator UNI FUN P28, który został pozbawiony wbudowanego oświetlenia LED. Jednak zostało zaprezentowane odpowiednie akcesorium dodające usuniętą funkcje. Zobaczmy zatem, co zaoferują nam nowe produkty od marki premium i w jaki sposób działa innowacyjne akcesorium ARGB.

Lian Li zaprezentowało nowe wydajne wentylatory o grubości 28 mm. Mowa o modelu UNI FAN P28, który został pozbawiony wbudowanych diod LED. Jednak producent przygotował dla użytkowników dodatkowe akcesorium Side ARGB Strip, które dodaje oświetlenie ARGB do wentylatorów.

Lian Li UNI FAN P28 to 120 mm wentylator PWM o grubości 28 mm. Produkt został wyposażony w 9 łopatek z polimeru ciekłokrystalicznego LCP i wydajne łożysko olejowe FDB. Podobnie jak cała seria UNI, również i ten model można łączyć w łańcuchy do maksymalnie 3 sztuk, które wymagają tylko jednego kabla do zasilania. Do dyspozycji użytkownika zostały oddane trzy tryby pracy: noise optimized, performance/noise balanced i performance optimized. Każde ustawienie zmienia limit maksymalnych obrotów wentylatora, a przez to też jego parametry.

Lian Li UNI FAN P28 - tryb noise optimized Lian Li UNI FAN P28 - tryb performance/noise balanced Lian Li UNI FAN P28 - tryb performance optimized Prędkość obrotowa wentylatorów 200 - 1300 RPM 200 - 2200 RPM 200 - 2600 RPM Maksymalny przepływ powietrza 44.94 CFM 77.76 CFM 92 CFM Maksymalne generowane ciśnienie statyczne 1.3 mmH2O 3.62 mmH2O 4.79 mmH2O Maksymalna głośność wentylatora 20.4 dB 28.1 dB 32.1 dB

Wentylatory zostały też pozbawione diod LED, co może przypaść do gustu osobą, które nie lubią RGB w swoich komputerach PC. Jednak dla tych, którzy chcieliby jednak skorzystać z dodatkowego oświetlenia Lian Li zaprezentowało również akcesorium SIDE ARGB STRIPS. Jest to nic innego jak pasek z diodami LED ARGB zasilany standardowym kablem 5 V ARGB. Podobnie jak wentylatory, paski również można łączyć w łańcuchy do maksymalnie 3 sztuk. Dodatek jest montowany na bokach ramy wentylatorów. Dzięki temu akcesorium można uzyskać efekt wizualny zbliżony do wentylatorów UNI FAN SLV2. Zarówno SIDE ARGB STRIPS i UNI FAN P28 występują w czarnej i białej kolorystyce. Pojedyncze sztuka wentylatora to koszt 25,99 dolarów, okolice 121 zł. Paczki zawierające 3 sztuki kosztują 74,99 dolarów, czyli około 312 zł. Natomiast trójpak pasków LED jest sprzedawany po cenie 19.99 dolarów, a to mniej więcej 83 zł.

