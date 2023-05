Cooler Master Hyper 212 Halo Edition - premiera odświeżonego chłodzenia CPU oraz nowych wentylatorów MF120 i MF140 HALO²

Cooler Master zaprezentował właśnie nowe wersje chłodzenia z popularnej linii Hyper 212. Model Halo Edition wyróżnia się nie tylko stylowym designem, ale również kompaktowymi gabarytami, dzięki którym chłodzenie powinno zmieścić się do niemalże każdej obudowy. Firma ponadto prezentuje całkowicie nowe ciche wentylatory MF120 HALO² i MF140 HALO². Przyjrzyjmy się zatem jakie zmiany wprowadza model Halo Edition oraz jakich osiągów możemy się spodziewać.

Cooler Master prezentuje odświeżoną wersje chłodzeń powietrznych Hyper 212 Halo Edition oraz nowe ciche wentylatory MF120 HALO² i MF140 HALO². Gabaryty produktu mają zapewnić szeroką kompatybilność z obudowami PC.

Chłodzenie Cooler Master Hyper 212 Halo Edition składa się z aluminiowego radiatora wieżowego o wysokości 154 mm i jednego wentylatora 120 mm MF120 HALO². Ciepło z podstawy chłodzenia jest transportowane do radiatora przez cztery heat pipe'y. Niewielkie gabaryty produktu powinny zagwarantować nam szeroką kompatybilność z wieloma obudowami i wysokimi pamięciami RAM. Produkt możemy zainstalować na dużej liczbie socketów CPU: LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, a w zestawie znaleźć można drugą parę metalowych klipsów do montażu drugiego wentylatora sprzedawanego osobno. Wentylatory MF120 HALO² i MF140 HALO² wyróżniają się natomiast łopatkami powiększonymi o 10% względem wcześniejszych modeli oraz przeprojektowaną ramą, która ma zwiększyć stabilność pracy, a tym samym zmniejszyć drgania. W wentylatorach zostało zastosowane rozwiązanie ARGB Dual Loop, które potrafi automatycznie dostosować własną iluminację do pozostałych elementów RGB używanych w PC. Nadto powiększone pierścienie LED mają zwiększać widoczność oświetlenia nawet o 50%.

Wentylatory MF120 HALO² zapewniają prędkość obrotową do 2050 RPM oraz ciśnienie statyczne na poziomie 2,89 mmH₂O. Przepływ powietrza to 51,88 CFM, a generowany hałas przez ten model to maksymalnie 27 dBA. Wentylatory MF140 HALO² osiąga maksymalną prędkość obrotową na poziomie 1600 RPM i wartość ciśnienie statycznego równą 2,53 mmH₂O. Generowany przepływ powietrza osiąga 59,51 CFM. Mimo większych rozmiarów tego modelu maksymalna głośność pozostaje na tym samym poziomie. Warto dodać, że oba modele posiadają łożyska Rifle Bearing. Zarówno Hyper 212 Halo Edition jak i MF120 HALO² oraz MF140 HALO² występują w dwóch kolorach: czarnym i białym. Za główny produkt przyjdzie nam wydać 225 zł, natomiast za wentylatory 120 mm 120 zł, a za 140 mm 125 zł.

Źródło: Cooler Master