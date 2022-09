Arctic MX-6 to nowa pasta termoprzewodząca, która zastąpi na rynku model Arctic MX-5

Pasty termoprzewodzące marki Arctic to jedne z popularniejszych modeli, często oferujące dobry stosunek ceny do możliwości. Producentowi na początku roku przydarzyła się jednak solidna wpadka, kiedy to okazało się że pewna partia pasty Arctic MX-5 ma wadę fabryczną, powodującą zbyt szybkie twardnienie pasty (w wyniku zwiększonej separacji oleju w paście). Wówczas producent ruszył z akcją serwisową, ale wygląda na to że wkrótce model MX-5 zostanie zastąpiony przez MX-6.

Firma Arctic przygotowuje się do premiery pasty termoprzewodzącej Arctic MX-6. Zastąpi ona na rynku model MX-5, który swego czasu był dostępny z wadą fabryczną, powodującą przedwczesne twardnienie.

Niemiecki Amazon jako pierwszy opublikował kartę produktu, zawierającą zdjęcia pasty termoprzewodzącej Arctic MX-6. Witryna podała jednak tylko wybiórcze parametry. Po zdjęciach widzimy, że opakowanie zawiera 4 gramy pasty. Według Amazon.de, cena wynosi około 162 złote, co z pewnością jednak jest wyłącznie tymczasową ceną (tzw. placeholder), choć nie przeszkadza to sklepowi w przyjmowaniu zamówień. Niestety nie wiemy kiedy pasta trafi do sprzedaży, ale sam fakt że informacje pojawiają się teraz każą przypuszczać, że firma może chcieć wypuścić swój produkt w okolicach premiery procesorów Intel Core 13. generacji oraz AMD Ryzen 7000.

Główne parametry Arctic MX-6 również są nieznane, ale nie spodziewamy się by zaszły jakieś istotne zmiany względem MX-5. Przypominamy, że pasta termoprzewodząca Arctic MX-5 ma w swoim składzie m.in. tlenek aluminium, proszek aluminiowy, azotek aluminium, polidimetylosiloksan, tlenek magnezu oraz azotek boru. Pasta składa się z mikrocząsteczek, które wypełniają ubytki na powierzchni rozpraszaczy ciepła procesora, a także podstawek chłodzenia. Przewodność cieplna pasty Arctic MX-5 wynosi 8,5 W/m-K i ma zakres temperatur od -40 do 180 stopni Celsjusza.

