Arctic MX-5 - Pojawiła się wadliwa partia pasty termoprzewodzącej. Producent ogłasza program darmowej wymiany

Zarówno stopka chłodzenia, jak i powierzchnia odpromiennika ciepła procesora nigdy nie jest idealnie płaska. Bez różnicy czy mowa o coolerach wieżowych, zestawach All in One czy autorskich układach chłodzenia cieczą; procesorach AMD lub Intela; CPU z niskiego, średniego lub wysokiego segmentu cenowego. To właśnie dlatego potrzebna jest nam pasta termoprzewodząca, która wypełnia niewielkie szczeliny i zwiększa możliwości oddawania ciepła, a tym samym zmniejsza temperatury CPU. Na rynku dostępne jest całe zatrzęsienie rozwiązań od różnych producentów. Jeśli jednak korzystacie z pasty Arctic MX-5 to nie mamy dla Was dobrych wiadomości - producent wykrył wadliwą partię, która trafiła do sprzedaży.

Jeśli Twój Arctic MX-5 dotknięty jest tym problemem to producent wymieni pastę na nową. Wystarczy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Arctic MX-5 to pasta termoprzeowdząca, która debiutowała na rynku na początku 2021 roku. Dostępna jest w strzykawkach o pojemności 2, 4, 8, 20 oraz 50 gramów, a jej cena jest niewygórowana - w polskich sklepach to około 24 złotych za drugi z wymienionych wariantów. Jako następca cenionej pasty Arctic MX-4 cechuje się ona jeszcze lepszą wydajnością przy zachowaniu łatwości aplikacji, zwłaszcza z dołączoną szpatułką. Niestety producent informuje, że do sklepów trafiła wadliwa partia. Produkty dotknięte problemem wykazują zwiększoną separację oleju w paście, co prowadzi do przedwczesnego twardnienia.

Oddzielenie się składników Arctic MX-5 może prowadzić do niepożądanych efektów i trudności w aplikacji, ale na szczęście jest łatwe do wykrycia. Jeśli Wasza pasta podzieliła się na widoczne frakcje, jest trudniejsza w nakładaniu i rozprowadzaniu lub po prostu ma gorsze wyniki wydajności niż w dniu zakupu to producent wymieni Wam ją na nową, pozbawioną tej wady. Wystarczy skontaktować się z działem obsługi klienta i przedstawić dowód zakupu. Arctic przeprasza za zaistniałą sytuację i informuje, że wycofał już problematyczną partię ze sklepów. Firma obiecuje dołożyć wszelkich starań by sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Źródło: Arctic