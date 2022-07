DeepCool LE300 Marrs i LE500 Marrs - nowe chłodzenia AiO z subtelnym podświetleniem blokopompki

Marka DeepCool zaprezentowała nowe chłodzenia wodne AiO (All-in-One) z serii LE Marrs. Rodzina tych produktów składa się obecnie z dwóch modeli: LE300 Marrs oraz LE500 Marrs. Ich główną cechą charakterystyczną jest jednobarwne, zielone podświetlenie LED. Konstrukcje różnią się przede wszystkim długością węży (315 mm dla LE300 i 415 mm dla LE500) oraz liczbą wentylatorów na radiatorze (1x 120 mm dla LE300 i 2x 120 mm dla LE500).

Chłodzenia DeepCool LE300 Marrs i LE500 Marrs będą dostępne w październiku tego roku w cenach około 60 oraz 70 euro. Obie konstrukcje wyposażono w wentylatory cechujące się dynamicznym zakresem PWM od 500 do 2250 obr./min, przepływem powietrza do 85,85 CFM i ciśnieniem statycznym do 3,27 mmAq. Producent gwarantuje także przyzwoitą kulturę pracy wentylatorów na poziomie 32,9 dB oraz pompy na poziomie 17,8 dB.

DeepCool LE300 Marrs (120 mm) DeepCool LE500 Marrs (240 mm) Wymiary radiatora 159 × 120 × 27 mm 282 × 120 × 27 mm Waga 945 g 1238 g Długość węży 315 mm 415 mm Kompatybilność Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155

AMD: AM5/AM4 Materiał aluminium Wymiary pompy 91 × 80 × 52 mm Wymiary wentylatora 120 × 120 × 25 mm Typ łożyska dynamiczne łożysko olejowe Podświetlenie Marrs LED (zielone)

Zdecydowano się ponadto na dość niski profil pompy (52 mm), co powinno pozwolić na zamontowanie zestawu w obudowach typu mini-ITX. Coolery wyróżniają się ponadto autorską technologią antyprzeciekową, która ma regulować i zmniejszać ciśnienie wewnętrzne powstające w wyniku ekspansji płynów i gazu. Dołączone do zestawu wsporniki zagwarantują zaś, że chłodzenie będzie pasować do wielu platform, wliczając w to Intel LGA1700 czy AMD AM5.

DeepCool LE500 Marrs (po lewej) oraz DeepCool LE300 Marrs (po prawej)

Źródło: DeepCool