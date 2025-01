Lian Li pozwało Phanteksa o naruszenie własności intelektualnej. Poszło o system szybkiego łączenia wentylatorów

Co jakiś czas słyszy się o sporach patentowych między różnymi firmami produkującymi smartfony, mikroprocesory i ogólną elektronikę użytkową, ale tym razem na salę sądową wkroczyli producenci osprzętu komputerowego. Lian Li pozwało Phanteksa o naruszenie swojej własności intelektualnej. Sprawa jest dość ciekawa, gdyż chodzi tutaj o rozwiązanie, z którego tajwańska firma jest dość znana, a w ostatnim czasie zaczęła się pojawiać dla niego konkurencja.

Przedsiębiorstwo Lian Li wniosło 8 września 2023 pozew przeciwko Phanteks Europe i Axpertec Inc. do sądu okręgowego w Kalifornii w USA. Według tajwańskiej firmy doszło do naruszenia patentu złożonego w Stanach Zjednoczonych w czerwcu 2020 roku o numerze 10,690,336 B1. Dokładnie chodzi o system "bezkablowego" łączenia wentylatorów w łańcuchy, stosowany przez Lian Li począwszy od serii UNI Fan SL. Wentylatory Phanteks D30 RGB również posiadają bardzo podobny system łączenia, który jest przedmiotem sporu między przedsiębiorstwami. Według powoda holenderska firma w maju tego roku dostała ostrzeżenie o naruszeniu własności intelektualnej, jednak Phanteks miał je zignorować..

Holenderski producent odpowiedział na zarzuty oświadczeniem z dnia 14 września 2023:

"W Phanteks możemy potwierdzić złożenie pozwu o naruszenie patentu złożonego przez inną markę dla entuzjastów komputerów PC. Chcemy poinformować społeczność, że nasz zespół prawny zawsze właściwie zajmował się wszelkimi problemami prawnymi i komunikatami, jakie się pojawiły. Od początku prac nad wentylatorami Phanteks D30 RGB, naszym celem było zaprojektowanie oryginalnego produktu, który będzie wprowadzał innowacje i zapewniał nowe rozwiązania dla entuzjastów PC. Konsultowaliśmy się z naszymi prawnikami zajmującymi się patentami w trakcie opracowywania wentylatorów i przed ogłoszeniem ich. Nie stwierdzono, aby wentylatory naruszały zastrzeżone patenty innych firm. Wentylatory Phanteks D30 RGB to oryginalny pomysł, który do tej pory uzyskał prawa patentowe w wielu krajach. Cenimy i szanujemy ważne i egzekwowalne prawa własności intelektualnej i jesteśmy przekonani, że wynik tej sprawy sądowej potwierdzi brak naruszeń. Będziemy kontynuować naszą misję służenia społeczności komputerowej poprzez tworzenie unikalnych i innowacyjnych rozwiązań."

Możemy zatem odnieść wrażenie, że europejskie przedsiębiorstwo nie podda się bez batalii, choć nie wykluczone, że producenci za jakiś czas dojdą do porozumienia poza salami sądowymi. Jak na razie Lian Li domaga się od Phanteksa odszkodowania oraz opłaty licencyjnej za wprowadzenie zbliżonej technologii do wentylatorów Phanteks D30 RGB, które są już dostępne na rynku. Pozostaje zatem zadać pytanie, czy wobec tego pozostałe firmy, które mają podobne rozwiązania jak Corsair (iCUE LINK) i Thermaltake (SWAFAN EX) mogą spać spokojnie?

Źródło: Phanteks, TechPowerUp